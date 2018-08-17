古笨港成年禮學子鑽七娘媽亭 說出對父母的愛

2018年08月17日 18:25 中時 張朝欣

北港鎮笨港文教基金會17日在朝天宮舉辦「古笨港成年禮」，百餘名年滿16歲學子，依古禮過七娘媽亭、脫絭、跪奉父母孝親桃，數名學生與父母、祖父母相擁而泣，大聲說出「我愛您」、「以後換我照顧您」，氣氛溫馨感人，讓現場許多人紅了眼眶。

古笨港成年禮由朝天宮僧侶、雲林縣副縣長丁彥哲、北港鎮長張勝智等人共同主持，100餘名學生首先進行「過七娘媽亭」儀式，再由與會來賓拿下學生脖子上的銅錢項鍊，代表「脫絭」已成，小孩已長大成人。

隨後有家長陪同的學生，依序跪拜父母或祖父母並獻上孝親桃，李姓學生感念母親的辛勞，跪奉孝親桃時泣不成聲，最後大聲說出「媽媽我愛您」。隔代教養的許姓女學生與阿嬤相擁而泣說「阿嬤辛苦了，我會照顧您一輩子的」。

張勝智表示，成年禮俗稱「作16歲」或「脫絭」，道教信仰中的七娘媽是生育兒女、守護兒童女神，有婆姐（鳥母）協助照護，古代以銅錢或鎖片串掛嬰兒身上，年滿16歲時舉行「出鳥母宮」儀式後取下，即為「脫絭」。

笨港文教基金會指出，成年禮是淵源已久的古禮，稱為「加冠及笄」，禮記中記載「冠者，禮之始也」，「男子廿而冠，女子十五及笄」。成年禮具有薪火相傳與為自己行為負責的教育意義，現今倫理道德日益淡薄，值得加以推廣。

(中時 )