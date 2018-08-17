要求《商標法》等4法年底完成修正 賴揆：展現加入CPTPP決心

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行政院長賴清德今天聽取各部會推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP準備工作時表示，政府需持續強化準備推動加入CPTPP的力道，並加速推動新訂之數位通訊傳播法草案，希望《商標法》、《專利法》、《著作權法》與《郵政法》等4項法案在年底前三讀通過。

賴揆表示，在本季的推案督考會議中，邀集經濟部、交通部、農委會、衛福部、外交部、國發會、通傳會、教育部、勞動部等部會首長，聽取各項準備工作進度，包括對國內影響評估的更新、與社會各界溝通情形、與CPTPP相關規範的國內法律修法進度，及對外遊說成果與規劃等。

賴揆要求經濟部、通傳會及交通部加速於今年底前完成前述與CPTPP相關的國內法律制定或修正案，並透過繼續模擬演練，強化準備工作，以因應成員國對我提出的可能要求。目前行政院已與經濟部、農委會、衛福部等部會針對農工產品市場開放、服務及投資開放、政府採購的市場開放、法規體制調整、非關稅措施進行過沙盤推演。

行政院經貿談判辦公室表示，今年3月份CPTPP協定簽署後，政府相關單位也旋即開始更新加入CPTPP對我國之影響評估。賴揆指示各相關部會應該搭配影響評估，進一步加強與產業界及民眾溝通，讓各界瞭解政府就加入CPTPP所提出協助產業因應的措施和輔導機制。

經貿辦指出，CPTPP將在協定生效後開放新成員申請加入，已有墨西哥、日本及新加坡等3個成員國完成國內審議程序，依協定規範，當6個國家完成國內審議後將達到協定生效門檻，因此台灣的準備工作不能懈怠，並應繼續透過各種雙邊、區域或多邊活動來進行相關推動工作。

(中時 )

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