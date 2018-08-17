北港花燈研習營 延續百年花燈文化

北港花燈研習營，延續百年花燈文化。（張朝欣攝）

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北港鎮朝天宮媽祖廟為延續百年花燈文化，舉辦「教師中小型花燈研習營」，17日舉辦成果展，40餘名教師製作近百件明年豬年的相關作品，做為各學校的花燈教學範本，藉此永續傳承花燈原鄉的百年工藝。

朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展覽，至今已超過半世紀，是國內花燈的原鄉，當時除了中、小型靜態花燈，還有獨一無二的大型電動花燈，吸引大批人潮前來北港鎮，帶動全國燈會熱潮。

為避免傳統中、小型花燈工藝技術流失，朝天宮特別編列經費舉辦花燈研習營，對象以學校教師為主，為期5天的研習營在北港鎮南陽國小舉辦，由花燈工藝師吳登興指導，共有40餘人參加，完成近百件作品。

學員們說，朝天宮每年都會舉辦元宵花燈比賽，北港地區各級學校師生都會參與，為了拿到好成績，爭取作品懸掛在朝天宮展出的機會，大家都絞盡腦汁，創作出最有特色的花燈。

吳登興表示，北港花燈歷史悠久，台灣現代文學之父賴和1912年創作「北港竹枝詞」，詞中「聖母神輿經過處、萬家禮拜一心誠」、「萬人齊亂上元燈，卻向神前獨乞靈」詳實細膩的記錄百年前北港元宵節媽祖繞境與巷弄花燈情境。

朝天宮指出，去年台灣燈會在雲林縣舉行，特別設置北港燈區重現花燈原鄉風貌，廟方希望藉由花燈研習結合學校與社團，永續傳承這項極具歷史意義的傳統工藝與地方文化。

(中時 )

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