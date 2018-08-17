《延禧攻略》話題延燒！跟著「瓔珞」腳步 體驗大清後宮心路歷程

2018年08月17日 18:35 中時 徐力剛

大陸四大名繡「蘇繡」做工精湛細緻。（圖片提供／Nihaohello）

在專人指導下製作江南料理，旅客可親自體驗手作樂趣。（圖片提供／ Deliveroo）

在「白家大院」餐廳享受皇室待遇，大啖各式美食。（圖片提供／ Viator）

近期熱播古裝劇《延禧攻略》以幽默詼諧手法，演繹大清後宮爭寵戲碼，成為時下討論度最高議題，現在把握暑假最後時光，跟隨女主角「瓔珞」腳步，親身體驗宮女逐步晉升為令妃歷程，回味劇中經典場景。

「亞洲萬里通」精選4大行程，帶領旅客從宮廷導覽、文化體驗，最後享用珍饈美饌，以亞洲萬里通里數兌換特色行程，多重享受一次滿足。

說到宮廷劇場景，還記得紫禁城中那堵紅牆，不僅區隔宮廷與民間，更讓許多女子成為籠中金絲雀，終老於宮中。曾作為明清24代天子居住地「紫禁城」，也就是現今故宮，72公頃寬廣面積為全球最大宮殿建築群，旅客每人以13190 miles兌換「Forbidden City with Royal Icehouse Dining Experience」行程，輕鬆漫步護城河、走訪御花園，還能在皇室冰窖享用午膳，搭配專人6小時導覽，解析延禧宮、儲秀宮和長春宮3大宮殿，宛如穿越時光回到大清盛事。

女主角瓔珞入宮時曾在綉坊任職，而後逐步晉升靠近皇權核心，可前往大陸蘇州體驗傳統蘇繡技法，以14420 miles兌換「Suzhou Culture Tour 1 Day」，透過長時間刺繡過程陶冶身心，體驗華南傳統技藝之美。完美旅程中「美食」有畫龍點睛之效，想嘗試正宗江南料理，可運用5280 miles體驗「Hangzhou Cooking Class and Local Market Tour」行程，全程6小時過程中，在美食達人帶領下，深入杭州傳統市場挑選食材，手把手教學製作當地料理，大快朵頤後來杯西湖龍井茶，品味江南特色糕點，度過美好假期。

旅客想享受皇室待遇，別忘了以11630 miles兌換「Beijing Imperial Dining Experience at Bai Jia Da Yuan Restaurant with Houhai Lake Bar Tour」行程，不用動手也能享受饕餮美饌。「白家大院」餐廳位於北京海淀區，前身為大清鐵帽子王宅邸，走入院內完整保留清代建築風格與中式庭園，主廚現做餃子、麵點、花沙拉等佳餚，滿足饕客口腹之慾。現場更提供中式傳統歌劇演出，吸睛度十足。

(中時 )