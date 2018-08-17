暑假悠遊日本新潟 「大地藝術季」、「時尚光雕秀」一網打盡！

2018年08月17日 18:52 中時 徐力剛

「世界最大拍照景點」以日本富士山為中心，建構七彩奇幻世界。（圖片提供／日盟國際）

「世界最大水面光雕投影」透過燈光展演白狐傳說故事。（圖片提供／日盟國際）

「宇宙的某處」仿造星座創作藝術燈飾。（圖片提供／日盟國際）

「夜間野生動物園圖像之旅」內含19種野生動物園區。（圖片提供／日盟國際）

「日本最大的極光秀」帶給旅人夢幻夏夜極光。（圖片提供／日盟國際）

今年夏天還在猶豫去哪旅行？日本新潟是個好選擇，來此徜徉「藝術」之海，讓身心靈回歸平靜。

今年邁入第7屆「越後妻有大地藝術季」即日起至9月17日盛大舉行，地點位在十日町市・津南町，集結全球各地藝術家，以當地風土為發想，創作充滿生命力藝術作品，現場展出超過200件以上作品，分散於空房、舊學校建築、村落、稻田等，視覺感十足。

此次展覽最大亮點非台灣藝術家莫屬，找來林舜龍、幾米參展，打造另類藝術風格。幾米以個人最擅長繪本「幸福車票 Kiss & Good- bye」為靈感繆思，使用 JR飯山線為舞台，牆面印製七彩繽紛塗鴉，加入森林、動物等元素，走入藝術奇幻殿堂;而林舜龍承襲過往風格，以新作「超越國境・絆」參展，話題度百分百。

藝術季現場除欣賞特色作品外，別忘了環顧周遭美景。「清津峡」素有日本3大溪谷美稱，悠遊於750公尺隧道中，當清津峡美麗景緻倒映於「水盤鏡」夢幻場景，堪稱藝術與自然結合最佳典範。

來到新潟旅行，夜晚不可錯過上越妙高APA渡假村特製「APA 夢幻彩燈秀」，由夜景評論家丸々もとお氏操刀設計大型光雕秀，即日起至8月31日、9月1日至11月15日分2展期展出，其中「世界最大拍照景點」、「世界最大水面光雕投影」曾獲得金氏世界紀錄認證。

今年「APA 夢幻彩燈秀」分為7大區域，包括世界最大拍照景點、世界最大水面光雕投影、宇宙的某處、跨越時空動亂的戰國時代、夜間野生動物園圖像之旅、星光閃爍的銀河及日本最大極光秀。

「世界最大拍照景點」以日本聖山富士山為中心，使用超過5萬1000顆LED燈泡裝飾，七彩過道綿延不絕，夜間與相愛的她恣意漫步，享受專屬兩人世界，成為時下最夯網美打卡景點。人氣景點「世界最大水面光雕投影」佔地廣闊，2400.29 平方公尺寬敞空間，運用特殊燈光效果演繹岡倉天心的白狐傳説故事，動感且淒美。

「宇宙的某處」展區以藍色世界為主題，藉由「從宇宙看星座」獨特視角，描繪天際星座美感，可感受宇宙之大浩瀚無垠。而在「跨越時空動亂的戰國時代」耳邊傳來戰地聲響，搖旗吶喊、萬馬奔騰之感，帶你穿越回日本戰國時期，體驗全新夜間風情。

情侶最愛「星光閃爍的銀河」巧妙融合自然光與照明燈，藉由星光引領旅客找尋自己星座，並在戀人聖地敲響鐘聲，具有願望成真神奇魔力。「日本最大的極光秀」利用激光技術投射於煙霧上，創造夢幻般夏夜極光景觀。「夜間野生動物園圖像之旅」可觀看居住19種動物的野生動物園區，包括目光炯炯獅子、黑暗中飛舞蝙蝠和美麗火鶴等動物。

(中時 )