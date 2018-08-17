簡志偉參選桃園山地原住民市議員 新世代原住民青年問政

圖片來源：國民黨青年部

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中時電子報
綜合報導

簡志偉表示自己雖然是新人，也是最年輕的參選人，但絕對不是外行人。在美國紐約攻讀企管碩士時，就曾獲選為東岸4州近50間知名大學的學生聯合會會長，就感到自己樂於享受付出的過程，對於服務在外求學打拼的遊子充滿熱忱，畢業後在台北駐紐約經濟文化辦事處擔任專員工作，因為父親簡東明當選全國選區的原住民立法委員而返國協助立法院工作。

在立法院的經歷可說是10年磨一劍，因為是全國選區，為了服務原住民族人鄉親，是上山下海都市離島包含蘭嶼每年都去好幾趟，足跡遍及各地，深刻了解原住民族人的需求與期望，期間協助委員提案推動立法完成了「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」的重要法案。原住民保留地總面積約26萬公頃，其中林業用地占2/3，原住民族長期居住山區，仰賴山林資源並以其為經濟活動，基於國土保安、水土涵養，積極配合造林及保育政策，但因土地利用受到森林法等法令之各種限制下，多年來空有土地所有權狀卻無法使用，自己的土地不能利用而沒經濟效益毫無收入。

此條例的立法通過，落實憲法增修條文與原住民族基本法保障扶助原住民族經濟事業之精神並達到國土保安、全面禁伐、受限者補償回饋的公平正義原則，是真正實質的實現原民族土地正義。105年第一年每公頃補償2萬元，面積24780公頃、補償金額總計約5億元，106年第二年每公頃補償3萬元，面積38108公頃、補償金額倍增為11億5千萬元，今年已邁入第三年預計還會再增加而且受益人數估計約3萬人，讓數十年受限無法利用自己土地的鄉親獲得公義的補償，維護廣大原住民林農的權益。

在多年的奔走服務過程中，簡志偉了解到移居都市的原住民往往是最容易被忽略的，而桃園已是我們原住民移居生活、工作、打拼、居住的首選城市，市內近8成的族人是外來人口，且相較其他縣市是座年輕的城市，全市人口平均年齡是38歲，很多年輕人選擇來桃園工作發展。所以同樣是青年的簡志偉對於他們所面對的問題感同身受，主要是居住與就業問題，有了穩定的經濟，再來成家就會要面臨小孩就學教育，成家立業後長輩的安養照顧，社會福利、文化語言學習傳承等等面向，青年是家庭安定的力量也是未來的希望，參與才能夠有改變的機會，簡志偉希望爭取為桃園市原住民服務的機會，與族人一起捲起袖子來努力，開創原住民在這個城市更美好的生活。

(中時電子報)

圖片來源：國民黨青年部

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