喜迎中秋！今年贈禮首選 飯店「禮籃」hen大氣

中秋限定「半島豪華禮籃」全台限量100組，售價3518元／組。（圖片提供／半島精品店）

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全新「望悅中秋精美禮籃」即日起開放預定，售價3888元／組。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

中秋佳節慶團圓，走訪親友伴手禮不可少，如何送的得體又大方是門學問。今年飯店業者相繼推出豪華「禮籃」系列商品，強調大份量、豐富度，滿足贈禮需求。

香港半島酒店旗下「半島精品店」主打「半島豪華禮籃」，即日起開放預購，內含人氣奶黃月餅、大吉嶺茶、綜合苦味巧克力禮盒及龍鬚糖，彰顯頂級顧客尊榮。其中經典品項「奶黃月餅」主廚精選椰汁、上等鹹蛋黃與獨家配方調和而成，再放入烤箱烘焙，金黃色餅皮薄而不破，特製奶黃內餡香醇濃郁。

半島精選大吉嶺茶，嚴選高海拔大吉嶺區種植茶葉，每年2至4月進行採收，以熱水沖泡茶湯口感細膩，具有葡萄等花果香氣，素有「茶中藍山」美稱。「綜合苦味巧克力」為12片裝巧克力，有70%純黑巧克力、70%黑巧克力加碳烤可可豆、70%黑巧克力加牛軋糖 3種口味，提供消費者多樣性選擇。

香格里拉台北遠東國際大飯店則推出「望悅中秋精美禮籃」，選用奢紅皮革盛裝【雋】經典月餅禮盒乙盒、斯里蘭卡滋達紅茶茶包乙盒、葡萄酒乙罐、手工巧克力兩盒、文旦和黑熊蜂蜜，自用送禮兩相宜。

全新品項「黑熊蜂蜜」，飯店攜手苗栗「白雲應農場」合作，透過認養蜂巢打造香格里拉專屬蜂蜜，以在地食材入饌帶來絕佳品飲體驗。

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(中時 )

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