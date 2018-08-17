以核養綠拚公投連署 王鴻薇邀青年朋友街頭宣講

2018年08月17日 18:54 中時電子報 綜合報導

年底公投綁大選，以核養綠拚過關，臺北市議員王鴻薇於街頭舉辦三場街頭宣講，希望大家共同聯署，在8月底前拚到30萬份聯署書。

王鴻薇表示，民進黨政府所宣示的2025非核家園政策並不是一個務實的能源政策，最新的民調也顯示，有過半數的民眾能接受核電，而能源政策將影響後代數十年，人民應有將其訴諸公投的權利。

王鴻薇辦理最後一場以核養綠宣講時，公投發起人之一的廖彥朋、黃士修，以及丁守中辦公室的發言人楊植斗都來助講，現場也有不少民眾提筆加入聯署。王鴻薇表示，很高興看到年輕朋友願意關心國家的能源政策，希望月底可以順利收集到30萬份聯署，追求更務實的發電。

臺北市議員王鴻薇於街頭發動以核養綠公投聯署。(圖片來源：國民黨青年部)

廖彥朋表示，他是在網路上看到王鴻薇的直播，覺得很感動，於是主動聯繫，幫忙助講。廖彥朋表示，非核家園帶來的後果就是高空污、高物價、高電價的三高家園，他更提到，「有些住帝寶的人說他不怕漲電價，你住帝寶嗎？你要跟他們一起瘋嗎？」了宣講以核養綠公投的理念之外，廖彥朋現場更來一段自彈自唱，讓不少路過的人都停下腳步聆聽，場面相當活潑。

楊植斗則在宣講時提到，政府總強調不會缺電，但卻在台中、林口等發電廠火力全開，並急著啟用深澳電廠，讓人民用肺發電。楊植斗提到，綠能發電需要很多條件才能穩定供電，遇到下雨、陰天，太陽能板的發電效率就會受影響，在綠能發展尚未成熟前，需要利用核電爭取更多的時間，提供國家更穩定的發電。

(中時電子報)