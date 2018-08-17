流感疫苗流向不明 監委無預警抽查

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中時

新北市三重衛生所爆出流感疫苗數據造假及私自銷毀疫苗，揭露全台有31萬劑疫苗流向不明，監察委員張武修、王幼玲、蔡崇義日前提出糾正案後，張武修今天無預警到台北市中正健康中心及市立聯合醫院和平院區實地履勘，初步抽查施種名冊完整，但是否與流感疫苗資訊系統資料吻合，籲疾管署與北市府儘速比對。

張武修今在疾管署組長陳昶勳及北市衛生局副局長陳正誠陪同下，不預警到台北市中正健康中心及市立聯合醫院和平院區實地履勘，現場調閱中正區轄內醫療院所防疫相關人員疫苗接種申請名冊、中正區三愛里社區站民眾接種名冊、中正健康中心疫苗設站之前置及現場作業檢核表、和平院區員工接種名冊、校園接種學生名冊、生物醫療廢棄物委託清運合約及紀錄等，經初步抽查，各項施種名冊資料保存尚屬完整，惟該等接種名冊資料與登載於「流感疫苗資訊系統」(IVIS)是否完全吻合？疾管署與北市府應儘速勾稽比對，以釐清相關數據是否相符。

張武修呼籲，疾病管制署既已比對2017年10月1日至2018年2月28日間之流感疫苗接種資料與IVIS所載數據，發現全國370家衛生所之IVIS接種量共144萬750劑，但實際接種紀錄僅有113萬1767劑，紀錄短缺事證與原因為何，疾管署應儘快檢討查明，公布真相。日後監察院也不排除持續抽查其他縣市流感疫苗相關業務，以確保國人健康。

(中時 )

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