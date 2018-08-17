金曲歌后聲援愛滋患者！郭子發起勸募80萬

愛之日常音樂節今辦記者會。（愛之日常音樂節提供）

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愛之日常音樂節今辦記者會。（愛之日常音樂節提供）

郭蘅祈（郭子）日前發起「愛之日常音樂節」，與黃韻玲、陳建騏號召許茹芸、萬芳、黃子佼、紀曉君及家家等歌手，11月將在西門紅樓劇場開唱，並募資捐助愛滋病患者；17日記者會上，郭子透露該活動預計投入近600萬成本，得靠3天門票收入打平，因此另外發起募資活動，幫助愛滋患者，但需於60天內募得80萬，否則款項須全數歸還，郭子語重心長說：「請大家幫忙集資，一起把80萬順利捐出。」

西門紅樓劇場僅能容納200多個位子，三天共700多個座位，勢必一票難求，郭子坦言當初沒預料能邀得這麼多歌手共襄盛舉，地點更是沒想太多就選在紅樓劇場，他笑說：「原本以為只有我、小玲老師跟建騏老師自彈自唱，但沒關係，我們把首屆辦好、辦成功，也許明年就可以辦大一點的場地！」

參與歌手將於3天活動陸續開唱，特別的是，黃韻玲已邀21歲兒子二度登紅樓舞台演唱，今聊起此事，黃韻玲開心表示，約莫11年前與兒子首次在紅樓合作，當時兒子才小學四年級10歲大，這次重返舊地對母子倆別具意義！艾怡良則受當了25年護士的母親影響，盼以歌聲回饋社會。「愛之日常音樂節」門票24日中午在「KKTIX」開賣。

(中時 )

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