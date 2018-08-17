楊鎮浯發表競選主題曲　蔣萬安跨海加油

2018年08月17日 19:29 中時 李金生

從小在金門長大的李其燊暢談他創作「Kinmen Together」時心中的故鄉情。（李金生攝）

楊鎮浯強調，他要用一顆真實、奉獻的心與鄉親攜手讓金門變得更美好。（李金生攝）

金門國民黨的新生代展現接棒的團結力。（李金生攝）

金門縣長選舉逐漸加溫，國民黨籍參選人楊鎮浯今（17）日在立委蔣萬安的跨海助陣下，發表洋溢輕快、活力的競選主題曲「Kinmen Together 」，強調要用一顆真實、奉獻的心與鄉親攜手讓金門變得更美好。

這也是金門選舉史上，首次有候選人專屬的競選主題曲。創作人李其燊從小在金門長大，10歲那一年因為視網膜病變，而歷經不一樣的人生，靠著堅強的意志力，始終未曾放棄對音樂的熱愛，2011年3月自好萊塢音樂學院學成返國，以創作音樂做為終生志業，10多年來在兩岸音樂大賽屢獲佳績。

抵金加油打氣的蔣萬安表示，楊鎮浯在立法院努力為鄉親打拚，包括醫療專機進駐金門和推動兩岸通水，讓他看在眼裡非常感動，而楊鎮浯的競選主軸「TRUTH」真正符合他的形象，只有他才能帶領金門走向正確道路。

楊鎮浯則強調，「Kinmen Together 」代表國民黨始終與金門人站在一起，為金門鄉親權益努力打拚，也象徵金門人要團結在一起，心手相連邁向更美好的未來。

國民黨縣黨部主委林芳旋偕縣青工會長陳孝瑜、金寧鄉長參選人李正騰、金門縣卓越青工總會會長王建順、副會長陳向鑫、總幹事翁明振和金城鎮長參選人李誠智等人也到場參加，展現新生代接棒的團結力。

(中時 )