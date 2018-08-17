活到老動到老 雁行役工隊教失智長輩打太極

雁行役工隊替代役男到五股股獅子頭公共托老中心教導失智長輩打太極拳強身。（譚宇哲翻攝）

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雁行役工隊替代役男到五股股獅子頭公共托老中心教導失智長輩打太極拳強身。（譚宇哲翻攝）
雁行役工隊替代役男到五股股獅子頭公共托老中心教導失智長輩打太極拳強身。（譚宇哲翻攝）

新北市社會局替代役男組成的「雁行役工隊」17日專程前往五股獅子頭公共托老中心，陪伴輕度失智的長輩並教導簡易養生太極拳，長輩們學起雲手、攬雀尾、摟膝抝步等基本招式，配合音樂打得有模有樣，。

「雁行役工隊」於3年多前成立，迄今已進入第8屆，曾到過育幼院、兒童發展中心、身障機構和安養院等社福機構服務，由於政府兵役制度變革，替代役即將走入歷史，但這群分發到社會局的替代役，仍把握住最後機會，在隊長史翔升的號召下，14位在各大學或研究所學有專長的役男，規畫各項活動課程，讓失智長輩體驗。

負責教導太極拳的陳俊甫畢業於台大資訊工程研究所，在大學時就開始學習太極拳，他說，太極拳老架有88式，不過考量長輩的體力，他只教導其中簡易三式，包含左右雲手、攬雀尾、摟膝抝步等。

五股獅子頭公共托老中心主任黃秀梅表示，中心目前收托40位失智失能的長輩，失智的長輩若久待家中，失去與外界連結和社會參與等刺激，失智情況會越來越嚴重，反之則能延緩惡化及老化。

黃秀梅說，像阿古伯過去務農、生性節儉，罹患輕度失智後，常在外頭撿拾資源回收，堆得家裡滿滿的，令家人甚為頭疼，但來中心後，社工安排他負責照顧開心農場，阿公現在將菜園照顧得很好，常採收各類蔬菜供大家分享。

(中時 )

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