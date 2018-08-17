突襲檢查國民黨智庫 促轉會稱因可能存有政治檔案

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促轉會17日下午突然派人前往國民黨智庫「國家政策研究基金會」，對此促轉會解釋，為執行促轉條例法定任務，推動政治檔案開放、還原歷史真相工作，因而持函至國政基金會拜會查看。

促轉會表示，根據促轉條例第3條第5款所規定的黨營機構，意指獨立存在但現由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；國政基金會為國民黨智庫，依據該基金會捐助章程第18條所示，基金主要為國民黨捐贈；其董事長為中國國民黨主席，所在建物之所有權人亦為國民黨，董監事成員超過半數皆有黨職。

促轉會認為，因國政基金會大樓地下一樓並未標示使用目的，研判該樓層可能存有政治檔案，因此派五位同仁持函查看，依據促轉條例第14條第1項第3款規定，促轉會得派員前往有關機關（構）、團體、事業或個人之辦公處所、事務所、營業所或其他場所為必要之調查或勘驗，同時，根據促轉條例第18條第3項，促轉會得主動調查政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案之情形，並經審定後命移歸為國家檔案。

促轉會表示，徵集政治檔案為該會法定職掌，凡政府機關目前保存之檔案，或是各政黨、附隨組織或黨營機構所持有，涉及威權統治時期與二二八事件等相關之記錄或文件，皆是促轉會徵集對象。基於國政基金會為黨營機構之由，促轉會依法執行業務。

(中時 )

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