王瞳用這招讓艾成 「轉性」

2018年08月17日 19:10 中時 洪秀瑛

貼心幫她整理裙擺。（陳俊吉攝）

王瞳嬌羞。（陳俊吉攝）

大雄（左起）、艾成、王瞳、何豪傑、樂咖是「北七樂團」成員。（陳俊吉攝）

艾成把王瞳逗得張嘴大笑。（陳俊吉攝）

王瞳、艾成、何豪傑等「北七樂團」成員17日出席88樂章婚宴館開幕活動，愛情長跑7年的王瞳、艾成首次一起穿禮服走紅毯，艾成這月初從王瞳家搬出去，和她「分居」。王瞳說，除了教會信仰因素，「他也想獨立，做給我家人看，跟堂哥一直住我們家也不好」，艾成坦言現在很少見面，但小別勝新婚，「好像分開住，她比較想我」。

今是七夕，王瞳送艾成最愛的藍芽喇叭當禮物，艾成則笑說自己每次要製造浪漫驚喜都被抓包，「王瞳太精明了，每次都被她破哏」，連前幾天他偷偷去劇組幫她請假，計畫20日晚帶她吃牛排大餐慶祝交往7周年，沒想到劇組當眾宣佈准假，哏又破了。

31歲的王瞳一直無法答應艾成求婚，傳是王瞳媽媽阻止，因希望男方有穩定經濟能力，艾成說：「我隨時都可以求婚，但我希望她未來能無憂無慮，不是勉強來的，不能不顧後果。」王瞳也很珍惜感情，紅著眼眶哽咽說：「可以感受到艾成是用生命在愛我。」

何豪傑在旁幫腔，結婚不是靠「衝動」就是要「鬧出人命」，王瞳說鬧出人命絕不可能 。何豪傑一路看著他們走過來，誇艾成這幾年改變很多，何坦言一開始也不贊成王瞳和艾成在一起，因為艾成以前脾氣火爆、不顧別人，現在變得貼心、好相處。對於艾成的轉變，王瞳說「其實是被我罵出來的」。

(中時 )