周末去花蓮聽演唱會 體驗原民風情好歡樂

2018年08月17日 19:13 中時電子報 綜合報導

2018夏戀嘉年華II-部落巡旅演唱會定於本月18、19兩天將在玉里鎮盛大舉行，超強卡司陣容勢必在南區造成轟動，縣府為推展部落旅遊及原鄉特色產業將配合活動推出40個美食、農特產及原住民手工藝攤位，保證讓鄉親及遊客好看、好吃又好玩，感到不虛此行。

花蓮縣政府表示，2018夏戀嘉年華上個月熱力引爆花蓮造成萬人空巷，延續這股觀光熱潮，花蓮縣政府順應廣大南區鄉親民意，決定將活動移師玉里鎮舉辦夏戀II，期盼將觀光人潮引進南區各鄉鎮，配合赤柯山、六十石山金針花季開鑼等周邊遊憩資源，再創花東地區暑期旅遊盛況。

縣府指出，為推展原住民部落旅遊及原鄉特色產業則將提供遊程與花蓮原鄉e市集聯合展售，其中花蓮原鄉e市集網路商城，集合近千種原鄉優質商品 ，包括個性飾品、伴手好禮、優良食材、居家好物、裝置藝術等都值得您前往選購，大會也將設置2個公益攤位，共計40攤，以「部落巡禮」為號召，讓參與民眾能感受到原民工藝創作的精緻手藝、享受部落特色風味美食與料理，看見南區花蓮物產豐饒的優質農產，享受花蓮南區夏日音樂、美食及部落之旅。

(中時電子報)