周末去花蓮聽演唱會 體驗原民風情好歡樂

「2018夏戀嘉年華II」眾星雲集。(圖/花蓮縣政府觀光處提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

2018夏戀嘉年華II-部落巡旅演唱會定於本月18、19兩天將在玉里鎮盛大舉行，超強卡司陣容勢必在南區造成轟動，縣府為推展部落旅遊及原鄉特色產業將配合活動推出40個美食、農特產及原住民手工藝攤位，保證讓鄉親及遊客好看、好吃又好玩，感到不虛此行。

花蓮縣政府表示，2018夏戀嘉年華上個月熱力引爆花蓮造成萬人空巷，延續這股觀光熱潮，花蓮縣政府順應廣大南區鄉親民意，決定將活動移師玉里鎮舉辦夏戀II，期盼將觀光人潮引進南區各鄉鎮，配合赤柯山、六十石山金針花季開鑼等周邊遊憩資源，再創花東地區暑期旅遊盛況。

縣府指出，為推展原住民部落旅遊及原鄉特色產業則將提供遊程與花蓮原鄉e市集聯合展售，其中花蓮原鄉e市集網路商城，集合近千種原鄉優質商品 ，包括個性飾品、伴手好禮、優良食材、居家好物、裝置藝術等都值得您前往選購，大會也將設置2個公益攤位，共計40攤，以「部落巡禮」為號召，讓參與民眾能感受到原民工藝創作的精緻手藝、享受部落特色風味美食與料理，看見南區花蓮物產豐饒的優質農產，享受花蓮南區夏日音樂、美食及部落之旅。

(中時電子報)

活動會場周邊有許多景點可以前往。(圖/擷取自花蓮觀光粉絲團)
花蓮原鄉e市集網路商城
活到老動到老 雁行役工隊教失智… 施華洛世奇水晶家族的傳家寶 竟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。