Swarovski「水晶王子」亞歷山卓 以水晶打造平民鑽石

2018年08月17日 19:21 中時 陶福媛

創立1976年的水晶鼠，是Swarovski成功轉型的代表作品。（ Swarovski提供）

Swarovski近年參與「WaterSchool」慈善計畫，解決第三世界水資源匱乏的問題。（Swarovski提供）

Swarovski早期只生產水晶吊燈，如今產品包括飾品、擺件、腕表等，成為一個水晶王國。（Swarovski提供）

「水晶王國」施華洛世奇（Swarovski）的第五代傳人亞歷山卓(Alexander Swarovski)日前訪台接受本報專訪，身為「水晶王子」的他是精品事業部品牌大使，為了走訪全世界與VIP會晤、推展慈善公益活動，除了精通英語、德語、義大利語等多國語言，他還學過中文。

「我曾在新加坡定居6年，學過中文、泰語和馬來語。」他不好意思地秀了幾句中文，為了發出標準的捲舌聲，害他額頭猛冒汗，他笑說，「中文真的很難，我還在努力中！」

★水晶，是人人負擔得起的鑽石

擁有百年歷史的Swarovski成立於1895年，如今已是一個每年盈收逾33.6億歐元、旗下有3萬多員工的「水晶王國」。亞歷山卓苦學中文其來有自，目前Swarovski最大的市場就是大中華地區，去年業績一口氣成長了38%，其中珠寶飾品就佔了八成，預計今年還會再創新高。

提起Swarovski成功的主因，亞歷山卓提及當年他的曾曾祖父創始人Daniel Swarovski創立水晶王國的理念，那就是「創造美麗的水晶，打造人人負擔得起的鑽石」，鑽石雖美，但售價昂貴，但閃亮如鑽石的水晶，售價相對便宜許多，人人都買得起，正是Swarovski席捲全球的成功關鍵。

★Swarovski家族的傳家寶，竟是隻老鼠

亞歷山卓笑說，他家就住在水晶工廠旁，工廠就是他的遊戲場，一顆顆晶亮的水晶就成為他兒時最美麗的記憶，其中最具代表性的是一隻可愛水晶鼠，地位猶如家族的傳家寶。

「水晶鼠問市那一年，我才六歲！」亞歷山卓說，以往Swarovski以生產水晶吊燈為主，直到1976年，一位員工順手以水晶燈的小圓球加上兩隻耳朵成為老鼠，再裝飾塑膠線鬍鬚和皮繩尾巴，模樣十分可愛討喜，那一年奧地利正巧承辦冬季奧運，來自各國的遊客來到奧地利觀光，讓Swarovski看到了商機。

剛開始水晶鼠並不為人所知，直到某個周日的晚間電視節目介紹了這隻Swarovski水晶鼠，情勢整個大逆轉，隔天一早上千通電話湧進公司，訂單接也接不完，首批水晶鼠全數銷售一空，成為Swarovski企業轉型的轉戾點，「因為這隻老鼠，Swarovski開始生產水晶擺飾品，直接與消費者溝通，讓更多人認識Swarovski！」亞歷山卓說。

★Swarovski基金會，把希望帶給世人

除了發展水晶事業，Swarovski在2013年正式成立基金會，家族成員積極參與基金會的運作，從古蹟修復、培育設計人才，到救助第三世界弱勢婦女和兒童等，無不盡心盡力。

在眾多公益活動當中，最讓亞歷山卓津津樂道的是多年前他帶著大兒子前往印度的「水學校」 (WaterSchool）當義工，這是Swarovski參與聯合國非政府組織NGO的慈善計畫之一，目的是提供非洲、印度、巴西等第三世界居民乾淨的水源，兒童不再因飲用污水而生病，不必為了扛水而輟學，同時解決兒童疾病和教育的問題。

亞歷山卓指出，在水晶製造過程中，乾淨的水是很重要的元素，而水晶清徹透明的特性，就像純淨的水一般，因此Swarovski參與「WaterSchool」慈善計畫，可說意義深遠。

(中時 )