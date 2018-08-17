前瞻計畫補助在鬧區闢建工業區？雲林議會要求專案報告

北港鎮一年的香客達700萬人次，鎮公所提案在萬有紙廠附近設置「北港農創智慧園區」工業區，在縣議會遭多名議員質疑。（周麗蘭攝）

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中央前瞻計畫補助地方政府新闢工業區，北港鎮公所擬闢「北港農創智慧產業園區」，縣府也將與台糖公司在古坑鄉新闢「城鄉特色產業園區」，雖都號稱是低汙染工業區，但縣議員有諸多疑慮，縣議會17日要求縣府提出專案報告。

北港鎮公所提出在萬有紙廠附近新闢「北港農創智慧產業園區」，已獲前瞻計畫補助1855萬元先期規畫費，縣議會日前審議墊付案時，除蔡岳儒議員支持外，多名議員質疑成立工業區之必要、九成私有土地取得不確定性、環境衝擊疑慮。

縣議員陳俊龍、蔡東富均認為，該園區20.5公頃土地，私有地19.54 公頃，占95.4％，土地取得成本9.6億元，建請先取得土地所有權人同意書，以免後續爭議。

縣議員黃文祥則表示，北港區有工業區需要，但應速邀集土地所有權人召開先期規畫說明會。

縣議員蔡孟真認為，北港鎮一年有700萬人次進香客，改成商業區，變成宗教文化產業創意園區更好。

縣議員李明哲提醒縣府不要重蹈苗栗張藥房圈地爭議。

縣議員林聖爵表達北港農創智慧產業園區招商條件應以農創相關產業為優先。

縣議員蔡岳儒表示，建請以低污染、低環境負擔、低環保負擔、扶植在地產業發展為原則，確實執行北港農創智慧產業園區計畫乙案。

縣議員李建志則表示，斗六市虎溪到石榴班被工業區包圍，臭得要死，若北港鎮要把都市計畫內的土地變更為工業區蓋工廠， 歡迎廠商搬遷去北港，北港也可以成為台塑六輕分部。

該案建設處最後抽回，釐清疑義再提請審議。

除了北港鎮，古坑鄉劍湖山世界山腳下的台糖地也將開發「古坑溝仔壩產業園區計畫」，面積廣達75公頃。

建設處長蘇孔志表示，本案是由縣府與台糖公司合作開發，台糖已同意提供土地，與北港鎮不同，針對民眾擔心古坑是觀光環境，未來園區設立朝低汙染產業規畫進行。

縣議會第八次定期會20月將開議，縣議員林建鴻17日於程序委員會表示，新闢工業區的爭議太大，要求縣府清查全縣20鄉鎮市閒置工業區，進行專案報告。

(中時 )

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