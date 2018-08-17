項婕如遭粉絲求「舔」 不求巨乳順其自然

項婕如在漫博跟粉絲見面。（群星瑞智提供）

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現場有不少項婕如的粉絲。（群星瑞智提供）

項婕如在電影《有五個姐姐我就註定要單身了啊！》飾演蔡凡熙女友，片中耿直模樣被封｢地表最強萌系女學生」，16日她為電影到漫畫博覽會宣傳，與粉絲共度情人節，放送電影裡角色「小夢」的人像棒棒糖，現場主持人大聲問說：｢你們想含誰的棒棒糖？」宅男粉絲們眾志成城地大喊：｢要含小夢！」

活動現場雄性賀爾蒙激增，讓項婕如害羞到漲紅臉，她首次在漫博會辦見面會，面對這麼多粉絲有點嚇到，｢一開始有點緊張，不過看到大家都超熱情，而且來的人比想像中多，其實心裡蠻開心的。」至於被粉絲喊說要｢舔」她，令她害羞笑說：｢吃掉小夢棒棒糖的人，恭喜小夢成為你的一部份。」

在互動玩遊戲的過程中，有許多粉絲都趁勢示愛，其中有人直接貼上電影周邊商品｢我要脫單」的貼紙，對著項婕如的面告白：｢小夢請妳跟我交往，我要脫單。」她開玩笑說：｢我現在是項婕如不是小夢，我幫你叫電影中的小夢來現場。」機智幽默化解尷尬也逗樂粉絲。

對於漫畫裡多是大胸部的女生，上圍小巧的項婕如說：｢我覺得身材這件事順其自然就好，漫畫裡的美好就讓它留在想像中，而且如果在現實生活中這樣，可能會有困擾。」也補充說：｢25歲以前都還有機會，也許之後還會再長大一點吧！」

(中時 )

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