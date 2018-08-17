與台灣虎航一起體驗多元的日本風情及職棒魅力「YOKOSO桃園」

2018年08月17日 19:39 工商 張佩芬

本職棒交流頻繁的Lamigo桃猿隊，今年將二度舉辦「YOKOSO桃園」，去年首度舉辦時，活動單日就吸引了超過12,000名的球迷入場，是平常觀賽球迷的1.5倍之多。今年Lamigo桃猿特別邀請台灣虎航一同參與活動，期待能藉由台灣虎航飛航日本14個航點、19條航線的優勢，介紹給球迷更多元、更不一樣的日本風貌。

台灣虎航本次攜手日本各觀光單位共同參與，包括岡山縣、茨城空港、王子大飯店．橫濱八景島、岩手縣、宮城縣、倉敷地區、山口縣等地區的原創紀念品或是名物，在活動現場要提供給虎迷們與球迷們滿滿的日本風情，預計將送出上千份的精美禮品，歡迎虎迷們共襄盛舉。

「YOKOSO桃園」將於2018年8月18日與19日登場，活動於下午17:00準時開放入場，地點在桃園國際球場，將由Lamigo桃猿對戰富邦悍將。

台灣虎航也將在球場的內野入口旁，架起臨時活動攤位，活動時間為每日下午14:30起至17:00止，虎迷們可至攤位參與「台虎福引搖獎珠」活動，搖出的扭蛋裏將會有獎品籤紙，最大獎為Lamigo桃猿隊王溢正及陳俊秀的親筆簽名球，另有資料夾、限量航點虎貼紙及限定紀念品等多樣精美好禮，人人有獎，抽完為止。

凡是於活動期間入場觀看球賽的球迷們，另將發送台虎應援紙扇，扇面上將提供「YOKOSO桃園」活動限定的隱藏折扣碼，憑折扣碼至台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)購票，凡是票價處出現刪除線，即表機票金額可再享9折優惠。

此外，觀賽的入場票根也要收好，在球賽進行到第5局下結束時，將於主場螢幕公布隨機抽出的入場票根號碼，中獎的球迷即有機會獲得台灣虎航提供的免費機票1張，每日抽出1名，共計2位得主。歡迎有興趣的虎迷們一同參與，更多活動詳情請至台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)查看。

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