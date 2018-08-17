德國學生《走讀府城》趣味話台南

台南慈濟高中與成大華語中心合作，帶領德國杜賓根大學學生《走讀府城》，讓德籍學生對於台南小吃、廟宇文化留下深刻印象。（吳宗原提供）

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台南慈濟高中與成大華語中心合作，帶領德國杜賓根大學學生《走讀府城》，讓德籍學生對於台南小吃、廟宇文化留下深刻印象。（吳宗原提供）

德國人眼中的古都府城什麼最有魅力？美食小吃、廟宇文化最讓他們驚喜！台南慈濟高中與成大華語中心合作，帶領德國杜賓根大學學生《走讀府城》，由主講人吳宗原簡單介紹、慈濟高中生立即口譯，現場趣味橫生。

台南慈濟高中優質化計畫《走讀府城》結合台南市政府「第二官方語言行動計畫」，走訪大觀音亭暨興濟宮、大天后宮、祀典武廟等「英語友善標章(English Friendly Emblem)」廟宇，將「英語友善寺廟」融合國際教育，成為《走讀府城》課程亮點。

一行人拜訪汕頭豆花、義豐冬瓜茶、吳萬春蜜餞、鍋燒麵，認識府城特色小吃，德國學生對在地食材十分驚奇，在擁有百年歷史的鴨母寮市場使用水協仔，在百年振行鞋行動手製作木屐吊飾，走讀過程中，德國學生目不轉睛，對每項食物、每種器具，都倍感新奇。

吳宗原介紹赤崁樓曾經作為醫院及學生宿舍使用，而民族路部分路段人行道下方是德慶溪，大天后宮與祀典武廟原為明鄭時期寧靖王王府，德國學生都聽得嘖嘖稱奇。見到廟裡的筊、籤、符、香也都非常好奇使用方式，尤其是聽到興濟宮的虎爺喜愛吃肯德基的炸雞時，更是深感趣味。而七夕情人節拜月下老人可以搓合心儀對象時，一如西方愛神丘比特，讓這群德籍學生直呼好神奇。

吳宗原表示，《走讀府城》是慈濟高中特色課程，不只融合在地文化，也有國際交流，希望廟宇及小吃店能與學校長期合作，將府城在地故事進行跨領域教學，既傳承文化，也有跨國交流，真正做到「全球視野、在地行動」。

(中時 )

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