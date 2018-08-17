中菲若在南海衝突 五角大廈：美將是菲國好盟友

今年5月美國與菲律賓在南海島礁進行兩棲登陸作戰演習，美軍有8000人參與。這是杜特蒂上任菲國總統以來美菲最大規模的聯合演習。（圖／美聯社）

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中時電子報
菲國漁民在馬尼拉海濱大道抗議，指稱中國海軍對在南海黃岩島作業的漁民進行騷擾，漁民譴責杜特蒂總統不顧菲國南海主權聲索，刻意忽視中國在南海活動。（圖／美聯社）

美國國防部高級官員表示，一旦中國與菲律賓在南海發生衝突巷，美國會站在菲律賓一方，當菲國的「好盟友」。

據菲律賓《星報》報導，負責亞洲和太平洋安全事務的美國助理國防部長蘭德爾．施萊弗(Randall Schriver)表示，由於中國對南海戰略航道的主張採取了較激進的立場，使得南海緊張局勢升高。

施萊弗在美國駐馬尼拉大使館被媒體問到，如果中國入侵南中國海的菲律賓主要島嶼，美國是否會以共同防禦條約協助菲律賓？中業島目前是菲律賓在南沙控制的9個島礁中最大的一個。

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施萊弗說，「美國會是個好盟友，我們的承諾清楚而明確。」他表示，美國會依照菲國的要求做出回應，但沒有就此說明進一步的細節。

報導說，中國已經在南海島礁上建立了嚴實的防衛系統，菲律賓最近對於中國警告靠近島礁飛機的行為表示憂慮。

施萊弗說，美軍將繼續在南海水域航行，也看到中國在此海域的活動快速增加。但這些情況不會改變美軍目前的行動。

自2016年菲國總統杜特蒂上任以來，曾多次表達將改善與中國及俄羅斯的關係，甚至表示要購買大型俄國潛艇。施萊弗說，這事對於美菲兩國的盟友關係沒有幫助，對菲律賓來說，美國會是比俄羅斯更好的夥伴。

(中時電子報)

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文章來源：If China invades Philippine-occupied island in disputed sea, US says it will help ally

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