細田守用家庭為範本拍《未來的未來》 新作最怕被老婆罵

細田守來台行程緊湊。（傳影互動提供）

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細田守動畫的風格已成一派。（傳影互動提供）

日本動畫大導細田守來台宣傳新電影《未來的未來》，故事講述家庭，以小男孩視角為出發點，他表示電影確實以自己的家庭為範本，也算是為5歲兒子跟2歲小女兒而拍，日前全家人已經看過，兒女、老婆都很喜歡，也因為片中夫妻有鬥嘴畫面，讓他笑說：｢老婆喜歡我鬆了一口氣，怕拍出來被罵。」

細田守也分享自己跟兒女的相處過程，他坦言大部分的時間都覺得小孩子很煩，舉例說：｢前陣子跟小朋友去滑雪，坐纜車登頂再滑下來，一次要花不少錢，小朋友一玩再玩，不知道他什麼時候才玩夠。」另外兒子喜歡他讀繪本，雖然他認為兒子躺在父親身上聽故事是一件很幸福的事，但是讀了4、5本就會開始煩躁。

這次是細田守第4次來台，之前就和老婆來度蜜月過，選擇在台北度蜜月的原因之一是夫妻倆都喜歡楊德昌導演的電影《一一》，所以特別來找片中場景踩點，這次來台則逛了誠品松菸，他對舊菸廠情有獨鍾，「新舊建築物融合感覺好像我真的在場勘，希望有機會能把這素材放進以後的電影裡。」

現場還有意外插曲，負責本片的電影公司傳影互動，倉庫門口昨晚遭不明人士潑紅漆，員工已報警處理，公司初步判斷可能是被隔壁棟糾紛給波及，而細田守來訪，剛好看到門口潑漆，但沒有特別反應。

(中時 )

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