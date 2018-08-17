首次選到「砍掉重練」 人渣文本：綠營只剩積功德救選情

2018年08月17日 20:00 中時電子報 呂承哲

民進黨台北市長參選人姚文智民調穩居第三，低迷的選情，讓臉書粉專「姚文智翻台北」在本月8日中午12時無預警關閉，當天下午再度開啟時，大頭貼已經換成白字的「restart(重新開始)」。對此，「人渣文本」周偉航在媒體投書指出，這恐怕是選舉史上，選到一半就砍掉重練。

周偉航表示，打著「重新認識姚文智」的口號，讓姚陣營看來頗具「維新」氣氛，這是各界所樂見的，因為首都市長選舉變比爛大賽，的確很荒謬。他指出，「砍掉重練」通常是等到「下台」或「落選」後才會發生，但姚文智這種幾乎換掉「識別系統」，政策面也會全面大改的狀況，非常罕見。

周偉航認為，過去那些砍掉重練的政客，因為他們下台或落選，選民覺得政客已經得到教訓，以為他們真的做出某種改變，才願意再給機會。然而，姚文智現在面臨的狀況，以他之前粗濫政策與高傲態度，若現在「砍掉重練」，只會被解讀成「請能力比較強的人重新包裝」，依然無法改變頹勢。周偉航指出，過往這種選情低迷的，大多是選擇「退選」或「中止競選活動」，等同是提前落選，但姚文智民調墊底，卻又不想退選，黨也無法讓他退選，這恐怕是台灣政壇史上首次「選到一半砍掉重練」。

周偉航提到，若綠營在北市長選情低迷，是來自於姚文智的人格特質，那就算選戰專家出手「砍掉重練」也難以救援。他還語帶諷刺說道，民進黨若不想被這場選戰拖入地獄，這次真的要把他們之前積的功德全數變現了，「如果真有功德的話」。

(中時電子報)