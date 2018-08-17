首曝過世堂弟 詹雅雯痛憶成遺憾

2018年08月17日 20:05 中時 蔡琛儀

詹雅雯手上拿的包是已逝歌迷所贈。(台中廣播電台提供)

詹雅雯將在10月20、21日於娘家台中連唱兩場，她首度談起，去年堂弟因罹患憂鬱症自殺身亡，當時的她正忙著替獨居老人修繕房屋，接到惡耗讓她相當無法接受，至今想起仍會心痛，談到此事頻頻嘆氣，而堂弟生前一直沒看過她的演唱會，也是詹雅雯心中始終掛著的缺憾。

她幼時和堂弟感情極好，但長大後擁有各自的生活，不知不覺慢慢疏離，「能愛身邊的人多久就趕快去愛，及時的行善及時的去愛，很多事情過了，遺憾後悔都來不及。」

她盼歌迷不要重蹈她的覆轍，鼓勵大家多陪陪爸媽，「父母在的一天，你永遠就是他們的寶貝，你也要去寶貝你的父母，所以難得有演唱會，就讓他們來看來聽，能陪同更好。」

先前曾有一名她的男歌迷因癌症過世，臨終前托太太轉交遺書、紅包及一只小包給詹雅雯，太太還帶著他的遺照全台跑透透看演唱會，讓她相當感動，10月演唱會將替這名歌迷和他的太太、女兒留位子。

詹雅雯此次舉辦「一見中情」演唱會，為鄉親打造「台中限定版」演出，為了讓歌迷有回到家的舒適感，她計畫屆時用突擊方式，出現在台下的座位區演出，還考慮要穿拖鞋、睡衣，「要有種我是回家的感覺，那不叫隨便，是親切。」演唱會門票目前已開賣，詳上年代售票系統。

(中時 )