2018夏戀嘉年華II磅礡登場 音樂盛會嗨爆玉里

2018年08月17日 20:12 中時電子報 綜合報導

「2018夏戀嘉年華Ⅱ」將於8月18日至19日在玉里鎮文中二運動公園熱情登場，花蓮縣政府今(15)日公布演唱會卡司，由名主持人白冰冰、玖壹壹、翁立友、陳雷、施文彬等15組重量級藝人演出，搭配璀璨星空秀，帶動現場熱鬧氣氛，歡迎各地好朋友一起來花蓮聆聽動感音樂節奏、享受在地特色美食、感受花蓮南區獨特的夏日音樂盛會！

「2018夏戀嘉年華Ⅱ」連續兩天邀請15組重量級藝人演出。(圖/擷取自花蓮觀光資訊網)

夏戀Ⅱ首日以「抒情動感之夜」揭開活動序幕，將由重量級樂團玖壹壹、草屯囝仔、臭屁嬰仔等藝人熱歌勁舞炒熱氣氛；19日「台語金曲之夜」，則邀請到金曲歌王翁立友、陳雷、施文彬等人輪番演出，此外還有多組在地表演團體助陣，把原汁原味的夏戀嘉年華唱給民眾聽。本次活動也由綜藝界大姊大白冰冰率領「冰冰Show」主持群簡志豪、東諺、阿文，將秀場「學說逗唱」的復古風搬上夏戀舞台主持，並特地創作了歌曲－「來去花蓮」要獻給在場民眾，誠意十足！

為提供民眾舒適的欣賞空間，自行開車者可將車輛停至玉里火車站停車場、民國路、民權街及玉里鎮公所旁停車場再步行約20分鐘到會場。另外，為了便利遊客參與活動，台鐵會加開花蓮-玉里及玉里-台東來回車次，詳情可參見花蓮觀光資訊網。同時，在地觀光業者特別提供旅客套裝行程選擇，推出「金針花海+夏戀演唱會機加酒2日遊」旅遊行程套裝，讓民眾觀賞演唱會之外的時間，可以體驗花蓮金針花海之美，詳情請洽 (03)857-2277、(03)858-1155或官網。

(中時電子報)