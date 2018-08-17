16歲少年開灑水車害工人截肢 中科最高將開罰30萬

台積電中科工地15日發生勞工遭灑水車壓傷意外，肇事駕駛竟為16歲無照少年，撞毀一個家庭。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

台積電位於西屯區科園二路的工地15日發生一名勞工遭水車壓傷意外，台中市勞動檢查處獲報後立即前往調查，研判為水車倒車不慎所致，但深入調查駕駛灑水車的人竟是一名16歲國中剛畢業的無照少年。中科管理局17日表示，已要求該發生處所管制並停止作業，並將對包商處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

台中市府表示，該案已由中科查處，如查有違反職業安全衛生法規定，將予以停工改善，勞工局協助家屬處理後續事宜。

中科15日發生工安意外，一名陳姓工人在台積電工地內遭水車壓傷，造成雙腿粉碎性骨折，右大腿骨慘遭截肢，當時工地其他工人目擊，肇事駕駛竟是包商16歲兒子，還想棄車逃逸，被其他工人壓制在地。

陳姓工人育有三名子女都在求學階段，全家經濟支柱倒下，痛罵包商放任未成年兒子駕駛灑水車，撞毀一個家庭，保二總隊第三大隊第二中隊正深入調查釐清責任歸屬。

中科管理局副局長施文芳17日表示，肇事駕駛確實未成年，因案發現場非施工區域，而是車輛和物料暫置區，少年並連施工單位聘雇的人員，要求施工單位調查釐清事件。

中科強調，工作場所發生事故，已立即要求該發生處所管制並停止作業，立即改善完成，於大型車輛迴車時，設置引導人員，以防事故再度發生。

(中時 )

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