2018宜蘭情人節活動 安農溪分洪堰風景區浪漫登場

2018年08月17日 20:33 中時 胡健森

2018宜蘭情人節活動上演絢爛的燈光秀，營造出美麗迷人的情人節氣氛。（宜蘭縣政府提供）

17日是農曆七夕，宜蘭縣政府選在三星鄉安農溪分洪堰風景區舉辦「2018宜蘭情人節」活動，以各式小吊燈及造景藝術將會場佈置得美輪美奐，配合柔美的音樂及歌聲，浪漫氣氛爆表，吸引了上萬民眾前往共度七夕情人節。

「2018宜蘭情人節」共舉辦3天，一直到19日才結束，今晚的開幕點燈儀式中，主辦單位用心編創的「天水傳奇」陸、水、空舞劇，結合燈光、音效等演出效果，上演一場讓人驚艷的空中絲綢秀，現場民眾看得目不轉睛，驚喜不已。

縣府今年以安農溪河域規畫「銀河鵲橋」、「銀河隧道」與「星河幻境」等三大主要活動場域，並安排「流行情人夜」、「台語情人夜」、「人聲情人夜」三大主題日，邀請殷正洋、陳宏銘、呂薔、陳彥允、曾沛慈、陳怡婷、向蕙玲、曹雅雯、蔡佳麟、馬克筆人聲樂團、尋人啟事人聲樂團等藝人及團體浪漫演唱。

在18、19日兩天下午則有「野餐音樂會」，重擊者樂團、玫瑰紅樂團、爽樂團、宜蘭在地的游阿嬤樂團等團體將依序演出，周邊場域另規畫「文創市集」、「兒童互動區」、「星光電影院」、「小農美食市集」、「愛之船體驗」、「想你久久單車追愛」活動，活動內容精彩豐富。

考量到「2018宜蘭情人節」活動周邊缺少大型停車場，在3天的活動期間，縣府從每日下午6點起至半夜12點，提供宜蘭縣政府大棧橋、羅東火車站後站、三星鄉綜合運動場往返活動會場免費接駁服務，約30分鐘一班，另外冬山鄉市區免費接駁公車（大進線）也配合活動延長行駛時間，民眾可多加利用。

(中時 )