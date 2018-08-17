成龍七夕難得放閃 送林鳳嬌大把玫瑰挨罵「神經病」

2018年08月17日 20:15 中時電子報 蔡曉婷

成龍發文跟林鳳嬌告白。（圖／取自成龍微博）

成龍與林鳳嬌36年前結婚，1999年男方惹出婚外情，還與吳綺莉生下一女吳卓林，挺過外遇風波後，今(17日)逢七夕情人節，成龍邀來周杰倫與李安修幫忙，譜出新歌〈謝謝一輩子〉獻給林鳳嬌，傍晚他難得曬出與老婆合影，透露有回自己心血來潮買了大把玫瑰花，卻被林鳳嬌狠罵：「神經病」。

成龍2015年曾推出自傳書《成龍：還沒長大就老了》，內容提到「犯了那次嚴重的錯誤」，他當下以為完了，林鳳嬌一定氣得喊離婚，未料致電給妻子後，林鳳嬌要他別解釋，先去把事情處理好再說，兩天後開了家庭會議，成龍為感謝林鳳嬌的不離不棄，便決定找律師改遺囑，「把我所有財產所有東西都給她」。

今逢七夕情人節，成龍稍早發文放閃說，自己多年來常常跟「嬌姐」說謝謝，謝謝她無微不至的照顧他，也將成龍的雙親和房祖名照顧得很好，「『謝謝你』這三個字，我想還會跟她講一輩子」，成龍今年為了籌備這首定情曲花了兩年時間，自嘲：「這麼用心，我想她應該不會再罵我是神經病了吧！」最後甜蜜大喊：「林鳳嬌，我愛你」，並秀出兩人擁抱幸福照片，粉絲回應：「七夕吃到最甜的糖了，祝大哥大嫂七夕快樂」、「大哥節日快樂」。

成龍微博全文：

今天是七夕節，中國的情人節。雖然我從小學習中國文化，但很少過這樣那樣的節日，更是沒認真過過這個節日。

我從來不是一個浪漫的人，嬌姐也不是一個注重形式的人。有一次，我送她一大把玫瑰花，她還說我是“神經病”。

但這一次，我要送給嬌姐一首歌：謝謝一輩子

我曾經在很多地方講過，認識這麼多年，我經常跟嬌姐講「謝謝」：謝謝你煮東西給我吃，謝謝你幫我熨衣服，謝謝你把JJ和Jones養得那麼好（我的兩隻金毛狗狗），謝謝你幫我照顧爸爸媽媽，謝謝你一直陪伴著小房子……「謝謝你」這三個字，我想我還會跟她講一輩子。

這個禮物籌備了2年多，還請到周杰倫跟李安修來幫忙。這麼用心，我想她應該不會再罵我是神經病了吧！

今年是我跟嬌姐結婚第36年，除了這首歌，我還想跟她說：「林鳳嬌，我愛你」。

也祝全天下所有人節日快樂！我也愛你們❤️

想一想，我還是供獻以下這張照片！

(中時電子報)