痛批選前迫害 丁守中：當上市長馬上查封黨產會

2018年08月17日 20:19 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中松山區後援會成立前夕，預定進駐的辦公室房舍以及國民黨智庫等地突然遭黨產會查封，引發藍營群情激憤。國民黨台北市黨部今天下午召開記者會，抗議蔡英文政府趕盡殺絕，丁守中則表示，民進黨政府根本是政治迫害，一旦當上台北市長馬上斷水斷電，查封黨產會。

丁守中表示，在民主國家，執政黨不等於政府，民進黨運用公權力壓迫在野黨，完全把國家權力私有化，民進黨所作所為，不只是壓迫在野黨，壓迫的是民主價值。更是暗助台北市長柯文哲打擊國民黨，完全是選舉操作。

圖片來源：丁守中辦公室

他也強調，台北市勞工局早就判定黨工薪水不能被凍結，黨產會卻全部凍結，導致北市黨部現在借貸度日，未來只要丁守中當台北市長，絕對執行勞工局決議，對於違法、侵犯勞工權益的黨產會馬上斷水斷電，予以查封，這是「丁守中對大家的宣誓，一定會做到」。

國民黨行管會主委邱大展表示，按法律規定，執行署要查封要通知當事人，今天國民黨完全沒有接到通知，真的措手不及，民進黨很明顯都是為了選舉目的，充分利用行政權霸凌在野黨，可能是因為年底情勢不好，要將地方黨部掃地出門，同時讓國民黨神經中樞的智庫無從運作，以消滅國民黨。連黨工提存的退休金都要求要查封，更是違反勞基法。

行政院不當黨產處理委員會向國民黨追徵8.6億元，因國民黨所提清償因應計畫被黨產會拒絕，黨產會因此向行政執行署台北分署提出查封國民黨不動產；於今天兵分多路，前往國民黨智庫、松山區第三區黨部等8處查封。但因八德路四段房舍已預計要在8月底成立丁守中後援會，因此引發國民黨北市黨部抨擊黨產會是將黑手伸進台北市，打壓國民黨選舉，為的就是幫忙柯文哲選上市長。

(中時電子報)