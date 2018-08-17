美指解放軍威脅太平洋 環時：中國軍力是為了止戰

2018年08月17日 21:10 旺報 賴志昶

美國16日發表新的年度《中國軍力報告》指出，中國正在發展空中核打擊能力，並有能力攻擊太平洋上的美國目標，同時也在為統一台灣做準備。大陸官媒《環球時報》對此發表社評指出，「中國大陸的所有軍力建設都首先是為了止戰」，美國作為第一軍費大國，實在沒有道德資本宣揚任何國家的軍事威脅。

「軍隊都是國家底線思維的落實者，為國家可能面臨的最壞選擇做準備。」評論指出，如果中國出一份《美國軍力報告》，描述一下美國軍隊攻擊中國的能力，以及太平洋司令部針對中國大陸的戰時準備，該報告一定非常觸目驚心，比五角大樓出的《中國軍力報告》不知道要聳動多少倍。

評論認為，中國當然要發展「三位一體」的核打擊能力，中國作為世界第二大經濟體和戰略風險比較多的大國，其核威懾的強大不僅是中國國家安全的基石，也是世界和平的重要平衡器，「大國的核力量是軍事力量，更是政治力量，中國的核力量不是為了投入到戰爭中使用，而是為了製止戰爭發生的可能性。」

社評指出，解放軍勢必發展遠程空軍，五角大樓懷疑解放軍在訓練對美軍的太平洋基地的空襲能力，這暴露了那些基地很可能在訓練針對中國大陸的行動計劃，因為這樣美軍才會心虛，擔心那些基地在戰時遭到解放軍的報復。

社評強調，武力統一台灣是大陸處理台灣問題的最後手段，這一能力建設一直是解放軍排在最靠前的戰略任務之一；大陸武統的能力越不容質疑，台獨勢力越不敢掀大浪，在相反的情況下，台獨勢力就很可能鋌而走險，「這一道理不僅大陸清楚，美台應該同樣清楚。」

「中國大陸的所有軍力建設都首先是為了止戰。」文章指出，美軍對解放軍的能力進行技術性分析是一回事，五角大樓對外公佈這種分析，只是引導輿論炒作「中國威脅」。

文章強調，美國作為遙遙領先的第一軍費大國，實在沒有道德資本宣揚任何國家的軍事威脅；而當美方那樣做得「理直氣壯」時，「實際上意味著華盛頓的國際道德和良知已經碎了一地」。

(旺報 )