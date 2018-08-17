許茹芸遠嫁韓國 爸爸驚現憂鬱傾向

許茹芸新歌呼籲大家愛要勇敢說出口。(索尼提供)

友善列印
中時
許茹芸新歌呼籲大家愛要勇敢說出口。(索尼提供)

許茹芸將在9月推出新專輯，第二波主打歌〈愛就愛吧〉鼓勵大家勇敢把愛說出口，她提到自己平常也不擅用言語表達，所以時常提醒自己，要以實際的行動讓父母感受到她的心意；她提到當初她遠嫁韓國後，許爸爸因思女心切，竟出現憂鬱、食慾不振、體重下降的狀況。

她確認爸爸沒有健康疑慮後，許爸爸才坦言是擔憂女兒隻身在國外的生活，她為了讓爸爸安心，買了一支智慧型手機送給爸爸，父女倆每天視訊2、3次，才讓爸爸重拾笑容。

許茹芸和韓籍老公Mr. Big交往僅6個月就閃婚，至今感情仍甜蜜，她在情人節前就先飛回首爾愛巢，昨原本打算開直播揪老公合唱〈男人女人〉，但老公害羞臨時打退堂鼓，她打趣說下次再找機會唱給粉絲聽；她表示踏入婚姻確實要勇氣，也是兩人相互的尊重與包容，因此當時她衡量彼此的工作狀況，毅然決定搬到韓國。

老公怕她無法適應異鄉生活，她害羞笑說：「Mr. Big到現在還是不願意讓我自己一個人在韓國搭公共交通工具，所以我朋友來找我的活動範圍老是在我家附近。」

〈愛就愛吧〉是許茹芸與火星電台的首次合作，MV拍攝期間遇強颱來襲，為求順利開拍，她每天都在家跳「晴空娃娃舞」，結果開拍當天不只晴空萬里，體感溫度還直逼38度，讓大家險些曬昏頭。

(中時 )

詹雅雯入政壇？ 高喊「我決定出… 「拿刀割你脈搏」 玖壹壹〈恐怖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。