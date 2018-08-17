許茹芸遠嫁韓國 爸爸驚現憂鬱傾向

2018年08月17日 20:36 中時 蔡琛儀

許茹芸新歌呼籲大家愛要勇敢說出口。(索尼提供)

許茹芸將在9月推出新專輯，第二波主打歌〈愛就愛吧〉鼓勵大家勇敢把愛說出口，她提到自己平常也不擅用言語表達，所以時常提醒自己，要以實際的行動讓父母感受到她的心意；她提到當初她遠嫁韓國後，許爸爸因思女心切，竟出現憂鬱、食慾不振、體重下降的狀況。

她確認爸爸沒有健康疑慮後，許爸爸才坦言是擔憂女兒隻身在國外的生活，她為了讓爸爸安心，買了一支智慧型手機送給爸爸，父女倆每天視訊2、3次，才讓爸爸重拾笑容。

許茹芸和韓籍老公Mr. Big交往僅6個月就閃婚，至今感情仍甜蜜，她在情人節前就先飛回首爾愛巢，昨原本打算開直播揪老公合唱〈男人女人〉，但老公害羞臨時打退堂鼓，她打趣說下次再找機會唱給粉絲聽；她表示踏入婚姻確實要勇氣，也是兩人相互的尊重與包容，因此當時她衡量彼此的工作狀況，毅然決定搬到韓國。

老公怕她無法適應異鄉生活，她害羞笑說：「Mr. Big到現在還是不願意讓我自己一個人在韓國搭公共交通工具，所以我朋友來找我的活動範圍老是在我家附近。」

〈愛就愛吧〉是許茹芸與火星電台的首次合作，MV拍攝期間遇強颱來襲，為求順利開拍，她每天都在家跳「晴空娃娃舞」，結果開拍當天不只晴空萬里，體感溫度還直逼38度，讓大家險些曬昏頭。

(中時 )