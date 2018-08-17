三重警深夜值勤暴斃 同學慟：下輩子別再當警察

三重分局34歲警員申鎧維今天下午被發現在三重警分局交通隊樓上寢室暴斃。（譚宇哲翻攝）

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中時電子報

新北市三重警分局交通隊34歲員警申鎧維昨(16)日下午4時值班，直至深夜至今天清晨4時結束，下班後返回光復路二段的分隊隊部樓上寢室休息，怎料今天下午2時卻被發現在寢室床上無生命跡象，送醫仍宣告不治。對此，一名同期的同學聽聞噩耗，在臉書悲痛寫下：「同學安息吧...下輩子不要再當警察了！」

據了解，申員是警專年特班101年畢業，103年到任新北市三重警分局大有派出所，1年後轉調交通分隊拖吊場，工作表現正常，16日輪值下午4時到今天凌晨4時的班，下班與同事交接後便自行回駐地樓上的寢室休息。

怎料，今天下午2時，申員未下樓簽入上班，也未前往警分局上E化課程，小隊長察覺有異前往寢室察看，發現申員獨自躺在床上，手腳已經冰冷沒有生命跡象，趕緊報案將申員署立台北醫院急救，仍宣告不治。

對此，該名表示與申員為同期的同學聽聞噩耗，悲痛寫下：「同學安息吧...下輩子不要再當警察了！」並痛批從警6年多，看了很多員警過勞死的新聞，雖然不能判定申員就是過勞死，但警察工作日夜顛倒，每天幾乎要上滿12小時，還要面對許多績效壓力與各項評比，這些都落在基層員警身上，「試問這個政府有沒有真正反省過，他們是怎麼對待這些辛苦值勤的員警？有人真正關心過他們嗎？」

(中時電子報)

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