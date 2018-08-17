美國務院成立「伊朗行動小組」

2018年08月17日 21:09 中時 鍾玉玨

美國國務卿蓬佩奧16日宣布成立「伊朗行動小組」（Iran Action Group），負責指導、審查和協調國務院以及政府部門與伊朗相關的活動。外界擔心，該小組的行動恐讓美國走上與伊朗戰爭之路。

據報導，新成立的IAG將由國務院政策規劃委員會主任胡克（Brian Hook）領導並直接向蓬佩奧本人匯報。IAG成立目的是確國務院和政府其他部門密切協調，推動對伊政策。

蓬佩奧再次重砲抨擊伊朗，稱伊朗政府近40年來一直從事針對美國及其盟友的干擾活動，伊朗核核協議無法遏制伊朗核活動以及對外的暴力行為。

2015年7月，伊朗與美、英、法、俄羅斯、中國大陸等五個聯合國常任理事國外加德國達成伊核協議。根據協議，伊朗承諾限制核計劃，國際社會解除對伊制裁。但今年5月8日，美國總統川普宣布美國退出伊核協議，重啟對伊制裁。蓬佩奧5月21日發布美國退出伊核協議後的對伊政策，對伊朗提出12項要求，作為停止制裁的條件。本月7日，美國重啟對伊朗金融、金屬、礦產、汽車等一系列非能源領域制裁，11月5日還將重啟剩餘部分的制裁。

胡克表示，IAG很大一部分工作將圍繞推進蓬佩奧5月對伊朗提出的12項要求，主要包括解決伊朗核項目、伊朗支持恐怖主義和被拘美國公民等問題，並謀求與各國在涉伊問題上增進共識。

「伊朗裔美籍人士理事會」分析師托西（Sina Toossi）擔心，任命鷹派的胡克擔任IAG負責人恐將置美國於「與伊朗的戰爭之路上」。

(中時 )