嘉明湖山屋現熊蹤　林管處呼籲登山客務必做好食物管理！

2018年08月17日 21:11 中時 楊漢聲

儲放物品整理箱被台灣黑熊打開破壞。（楊漢聲翻攝）

台灣黑熊排遺。（楊漢聲翻攝）

嘉明湖國家步道再次現熊蹤，17日凌晨約12時30分，嘉明湖山屋旁倉庫闖入1隻臺灣黑熊，黑熊闖入山屋倉庫翻找食物，儲放物品整理箱被黑熊拖至山屋旁邊坡，台東林區管理處呼籲，近期黑熊頻出沒，請入山遊客務必小心注意自身安全，並將垃圾廚餘妥善打包。

17日凌晨有山友發現1隻臺灣黑熊進入嘉明湖山屋旁倉庫尋找食物並在吃完後離開，台東林管處人員沿著黑熊出沒路徑，發現食物包裝及黑熊排遺。

由於台灣黑熊嗅覺特別靈敏，對於食物的氣味在遠處就能聞到，台東林管處表示，為避免黑熊對人類產生和食物的連結，請山友及登山業者，務必將食物與廚餘打包封存，勿隨意放置室外及廚房內導致黑熊聞到食物氣味而頻頻靠近山屋。

另外，為防範人熊衝突，請山友們切勿任意丟棄垃圾、廚餘、食物殘渣，應將其全數帶下山。在有熊出沒頻繁的山區活動請儘量結伴同行，走路時可製造吵雜聲，如唱歌、拍手、隨身攜帶哨子、熊鈴、或攜帶防熊噴劑防身。

台東林管處劉瓊蓮處長表示，嘉明湖步道兩山屋將再增置防熊箱，提供山友及高山協作妥善保存食物，嚴防食物氣味飄散，在山屋周邊架設紅外線攝影機進行黑熊監測，並加強人員、垃圾與廚餘宣導管理。

(中時 )