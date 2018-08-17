基本工資調漲企業不補人？金瑞龍建議：勞檢並行

基本工資審議委員會16日登場，會前勞工團體在勞動部前高呼口號，呼籲政府及資方正視勞工權益。（報系資料照）

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基本工資確定從明年1月起，月薪調為2萬3100元、時薪150元。但新制尚未實施，就有工讀生向新北市議員參選人金瑞龍爆料陳情，任職的服務業，老闆決定不再招募新的工讀生，無疑工作量變相增加。對此，金瑞龍強調，搭配勞檢全面普查，才能確實保障勞工權益。

金瑞龍擔任民代工作20餘年，上屆新北市議員選舉，以些微差距成為中和區落選頭，儘管落選，服務處4年來從未撤離，與擔任里長的妻子陳美華持續關心地方，今年市議員選舉，金瑞龍將再度參選，近日成立「金瑞龍爆料平台」，為民眾發聲、協助解決民眾的大小事。

基本工資審議委員會召開歷經9小時會議，最後將月薪從2萬2000元調為2萬3100元、時薪從140元調為150元，明年1月開始適用，影響的勞工約225.7萬名。

有民眾到「金瑞龍爆料平台」爆料反映說，目前就讀北部某大學，在新北市某中小型服務業擔任工讀生，當得知基本工時要調漲，「大家都很開心！」但沒多久，就聽到老闆決議近期不再招募新的工讀生，連同一時間當班的人數也會相對減少，薪水還沒增加，工作量不減反增。

金瑞龍表示，基本工資調漲是希望替員工增取更好的權益，但企業主若為節省成本，減少聘用員工數，增加工讀生、員工的工作量，無疑是扼殺薪資調漲的美意。

金瑞龍認為，台灣仍有許多愛戴員工的好企業，針對部分投機取巧的企業，市府應進行全面勞檢普查，才能捍衛員工權益，另外，亦鼓勵民眾若遇到相關狀況可到服務處陳情反映或向勞工局檢舉，讓政府成為勞工堅強的後盾。

(中時 )

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