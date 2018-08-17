總舖師嫁女兒 台灣國樂團《寶島辦桌》劇場音樂會傳遞愛與親情

熱火朝天的台灣國樂團吹管與打擊聲部，讓辦桌料理的現場化為音樂。(台灣國樂團提供)

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為其他人辦過無數場婚宴的總舖師，終於輪到自己要嫁女兒了！台灣國樂團將將舉辦《寶島辦桌》劇場音樂會，透過國樂各聲部刻畫辦桌故事裡形形色色的人物，感受國樂帶來的戲劇張力。

台灣國樂團表示，希望這次的《寶島辦桌》劇場音樂會，能將爸爸嫁女兒那種不捨與祝福的心情傳遞給每一位觀眾，在熱鬧歡欣的辦桌氣氛中，訴說每一位觀眾心中那無法掩蓋的愛與親情。

導演王立安表示，故事劇情描述只有一個女兒的總舖師阿旺師要嫁女兒了，亦父亦母的他萬般不捨，自己要幫女兒辦桌，心情非常複雜，「這是他人生中最重要的一場辦桌，一定要讓賓客大大的滿足。」劇情由此鋪排展開，從《買菜》、《料理》、《迎賓》、《上菜》，阿旺師都緊盯全場，水腳和廚師們也認真努力的辦桌。舞台上的水腳、廚師是由台灣國樂團的演奏團員們飾演，用吹管代表著各種不同的聲音吶喊，傳達出或許興奮、或許感傷的心情；而胡琴則是催動情緒的利器，明明要忍住女兒出嫁的悲傷，卻是「弓一擦過弦，淚又擦一回」，深具情感。

除了臺灣國樂團熱火朝天的吹管、打擊聲部，更加入了淡定優雅的彈撥和扣人心弦的拉弦聲部；音樂會也邀請2017年獲頒傳藝金曲獎最佳年度演員的張孟逸，飾演新娘一角，再加上王婕菱、陳振旺、謝玉如等歌仔戲專業演員，扮演新郎、總舖師、媒婆等角色，音樂設計王乙聿運用傳統混搭流行的音樂風格，讓傳統戲曲更平易近人。

台灣國樂團《寶島辦桌》劇場音樂會將於8月18、19日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳；9月22、23日將在台中國家歌劇院中劇院舉行。

(中時 )

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