蘇貞昌動保政策 動保處：老調重彈

2018年08月17日 21:11 中時 葉書宏

針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌陣營今（17日）舉行記者會談論動保政策，新北市政府動保處表示，全部都是蘇選辦近期老調重彈，且一而再、再而三所複述之陳腔舊調，令人深歎選辦可能希冀將扭曲的空話，藉由一再複述轉成自以為是的事實。就老縣長講的動保政策，動保處已執行成效說明如下：

一、 訂定動物保護自治條例：蘇老縣長可能不知道中央今年6月13日才剛通過動保法第12次修法，使本法更臻完善，更符合目前社會期待，如有必要才會制定自治條例以彌補法律不足，同時落實執行也很重要，目前的「新北市犬貓管理辦法」也讓新北市在104年制定前瞻的零安樂政策，而106年度動物保護業務及動物收容及管制業務績效獲農委會評鑑得到雙特優、認養率提升最佳獎、狂犬病預防注射甲組全國第一名；動物之家106年度認養率93.84%，積極落實動物保護。

二、成立動物保護委員會：新北市動保處在103年即成立動物保護委員會，當時名為毛小孩幸福委員會，後於105年才更名為毛寶貝幸福委員會，今年委員會聚焦討論流浪犬議題，以精準收容方式並搭配現有進行的點線面街頭流浪犬貓TNVR以減少繁衍數量，並推行「乾淨餵養，動保大和解」理念。蘇辦提出開會次數過少，難道開會、紙上作業就能帶來毛寶貝幸福？

三、 收容所問題盤點：動保處原已有動物之家動物管理後台系統，交叉比對動物管制救援資料，建立入所收容SOP流程，近日更精進建立管制救援勤務三聯單，讓動物從拾獲送交到進入動物之家，皆有完整的紀錄及檢查，建構完整入所過程。另外蘇營提到動物之家志工僅有58名，事實上列冊志工是112位，一日志工1129位，這並不是在比人數的多寡，而是在善用社會資源行友善動物照顧，另新北市預算員額是149位亦不是蘇辦提的58人及優於台北市動保處78人預算員額數，新北市動保處善用所有人力資源首創全國動物救援中心、寵物五新計畫等，將動保政策優質化，並榮獲全國各項獎項，包含在農委會106年度動物保護業務續效評鑑及動物收容及管制業務評鑑均獲得特優、認養率提升最佳獎、狂犬病預防注射甲組全國第一名；動物之家106年度認養率93.84%、所內死亡率5.64%，成績皆為六都第二，落實動物保護法成效有目共睹。

四、認領養運作制度優化：新北市各動物之家為便於民眾認養，以鄰近捷運站交通便利點開放假日認養，特別於板橋動物之家成立認養中心。另設立官網手機版認養平台。且動保處亦與寵物店異業合作，設立35間寵物認養小棧，就近提供多元認養管道，節省公帑。

五、 提升動保觀念及教育：新北市動保處全國首創「新北寵物業5新計畫」，輔導全市寵物業者提升形象，106年中央亦將5新計畫理念納入動保法立法，藉以提升業者素質。另外透過多元方式推廣動保教育，包含進行中小學校園愛護動物教育講座推廣、辦理寵物達人夏令營。105年與教育局合作，在國中、小學聯絡簿宣導動保觀念，透由此管道使動保觀念能進入每一個家庭。106年在板橋動物之家開始辦理動保小小兵活動實際體驗生命教育。並在107年規劃環境生命教育，以讓生命及動保教育理念往下紮根。

(中時 )