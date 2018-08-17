Gogoro好粉喔 推出粉紅突襲新色車款

Gogoro 2 Delight 上市之後，獲得廣大年輕女孩的歡迎。今發表粉紅突襲新色車款。（Gogoro提供）

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「勇闖粉色街頭」主題展區，有可愛街頭守護神「粉騎怪」，可供消費者在粉紅路口拍照打卡。（Gogoro提供）
「人生電力翹翹版」主題展區，跨上智慧雙輪座墊，象徵擁有熱情，就能撐起滿滿的能量。（Gogoro提供）
「做自己的模特兒」主題展區，展示各類粉色配件，代表不盲目跟隨時尚，可自信搭配街頭本色。（Gogoro提供）
「突破框架投籃」主題展區，有不同粉色球可對應籃框。（Gogoro提供）

Gogoro瞄準年輕女生市場，今（17日）發表第17號專屬全新車色，推出「Gogoro 2 Delight 粉紅突襲」新色車款，運用粉紅車色描述現代年輕女生從17歲至18歲追求獨立自主、拿到駕照後的心情轉換，並帶出大膽、活潑與不設限的品牌精神。

新車款將粉紅元素融入儀表板、iQ Cloud Sync 銘版、鋁合金專屬銘牌以及 Gogoro App主題面板，18、19日在華山文創園區開放消費者免費參觀，共有7個粉紅搞怪主題開放打卡，預料可吸引網美拍照、上傳。

Gogoro 2 Delight推出以來，獲得年輕女孩青睞，從6月至今約有40%的女性車主選用，助長Gogoro 7月份在18至20 歲女性市場的銷量較前月成長106%。品牌認為，車色對女性來說就像是衣服永遠不嫌少，因此推出第 17 號新色「粉紅突擊」。

即日起至Gogoro門市試騎並填寫問卷，送限量Gogoro搞PINK口罩；18日至9月15日期間每周六至門市與Gogoro 2 Delight No.17粉紅突擊新車自拍打卡，並且標籤#letsgogoro，可抽一個周六粉紅運勢幸運籤餅乾，詳見https://promotion.gogoro.com/tw/pink-in-store/。

(中時 )

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