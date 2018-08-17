18歲男星挑樑同志歌舞片 學蔡依林跳Voguing舞一舉奪獎

2018年08月17日 21:15 中時 潘鈺楨

男主角盧卡凱恩為電影學習voguing。（威視提供）

男主角盧卡凱恩為電影穿上高跟鞋。（威視提供）

繼《以你的名字呼喊我》、《親愛的初戀》之後，同志青春歌舞片《男孩愛最大》即將上映，電影中除了呈現情竇初開的男男愛戀外，更罕見地加入歌舞元素，男主角盧卡凱恩（Luka Kain）更在電影中穿上豔麗華服、踩上細尖高跟鞋，挑戰巨星瑪丹娜與天后蔡依林都愛的Voguing舞。

18歲的盧卡凱恩首挑大樑擔綱男主角，大膽且突破的演出勇奪洛杉磯同志影展最佳傑出演員。他坦承演出本片最大的難題是導演要他穿上華服、踩上細尖高跟鞋挑戰結合華麗且性感的Vogue Dance。這種誕生自美國紐約哈林區的Voguing舞蹈靈感源自於時尚雜誌《VOGUE》，不僅要有超模般的時尚感，還要結合身體角度的扭曲、誇張的表情。早在1990年代巨星瑪丹娜早就大膽在單曲詮釋，天后蔡依林也在2010年的歌曲〈美人計〉ＭＶ中，融合Voguing大跳「折手舞」。

盧卡凱恩是百老匯音樂劇演員，擁有上千場的演出經驗，但對這個舞風一無所知，「我苦練了數周，反覆練習折手動作，且為了蹲低下盤，幾乎要扭傷膝蓋，但拍攝出來結果令我滿意。」盧卡更在接受訪談時感性告白，透露接拍電影的最大原因竟是為了家人，「我的姊姊就是一位跨性別者，她在我電影拍攝完後公開出櫃，我以她為榮，也希望這個角色帶給她更多的自信。」電影將於9月7日在台上映。

(中時 )