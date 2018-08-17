基本工資調漲搶走農業勞力？農委會：影響應不大

2018年08月17日 21:49 中時 廖德修

基本工資調漲昨由勞動部拍板定案，月薪由22000元提升到23100元，時薪則從140元調到150元，這對農業所需的勞力是否會造成一定程度的影響？進而缺工更嚴重？農委會副主委李退之今天（17日）在「麻豆文旦榮耀禮盒上市」記者會後表示，年輕人是否選擇從農？應該不會因為22K增加到23K這麼微小的差距，只要能夠提高農民收入，就不必擔心這些問題。

李退之坦言，中南部如雲林縣、彰化縣及台中市等縣市，本來就有許多大大小小的工廠，製造業相當興盛，需要勞力時就會從農業拉走一些人力。基本工資調漲後吸引力當然更增，雖然會對農業勞力造成壓力，但長遠來看影響不會這麼廣。年輕人在選擇職業時通常還看未來的發展性，要不要走入農業跟月領22K或23K沒有那麼直接的關連。

李退之說，務農人口早已處於老化狀態，年輕人的從農意願與過去農業社會中，農民的地位高低等因素都有關。近年農委會做了很多改變，如組織人力團來支援農民，加上其他的方法都有上軌道。他認為，這些是屬於結構性的問題，基本工資調高只是單一事件，對從事農業的民眾並不是主要影響因素。

農委會希望能夠提高農民收入，讓年輕人願意來務農。未來還有很多事要做，如今天的麻豆文旦禮盒上市，就可透過建立產銷履歷，讓農民把產品直接銷售到消費者手，而這些都是增加收入的好方法。李退之強調，大家不要只注意到那調高的5％、7％，重點是讓農民收入遠高於基本工資。

(中時 )