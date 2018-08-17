劉德華化身「4手天王」 最想變成這個超級英雄...

劉德華在廣告中化身4手天王，讓他同時能做許多事。（OSIM提供）

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劉德華在廣告中化身4手天王，讓他同時能做許多事。（OSIM提供）

劉德華（華仔）將在香港紅磡體育館舉辦「My Love Andy Lau劉德華World Tour」20場世界巡迴演唱會，門票14日開放預購火速秒殺。華仔傷後復出一舉一動都相當受矚，除了演唱會還有電影與廣告作品，他在OSIM最新廣告化身「OSIM 4手天王」，擁有4隻手能同時彈琴、拉小提琴、煮飯，還能用4手舉重。華仔笑說：「為了這個廣告，真的十八般武藝全搬了出來，好比拉小提琴，其實我一點也不懂，希望這次『首度表演』能為觀眾帶來驚喜。」

其實拍攝時有位男演員負責扮演華仔的另外兩隻手，為了效果自然，華仔事前與演員做了不少溝通及排練。如果真的擁有4隻手？華仔表示最希望能舉辦握手會，因為太多粉絲排不到隊，這樣就能跟更多粉絲近距離接觸，「讓粉絲少一點等待。」所以他說，如果能演超級英雄角色，他最希望可以飾演「綠巨人浩克」，嘗試變身體驗。跳脫超現實的超級英雄，華仔接下來將有電影《掃毒2》，預計明年上映。

華仔對於3度代言OSIM全新按摩椅感到十分興奮，注重養身保健的他，休閒時喜歡透過按摩釋放壓力，身為代言人的他不害羞直說：「現在最想收到的禮物就是OSIM 4手天王按摩椅，如果按摩椅賣得好我就爽，再送我一台的話，就再也沒有比這更好的禮物了！」

(中時 )

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