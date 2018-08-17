3連霸！中市橋梁檢測評鑑六都第一

交通部「106年度縣市政府橋梁維護管理作業評鑑」結果出爐，台中市橋梁檢測連續3年在「六都類組」奪冠，圖為新社區龍安橋墩柱補強。（盧金足翻攝）

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交通部公布「106年度縣市政府橋梁維護管理作業評鑑」結果，台中市橋梁檢測連莊3年蟬聯「六都類組」冠軍。該獎項每年從檢測作業及維修作業，各擇1個分數最高的直轄市政府作為金路獎表揚對象，象徵公路、橋梁系統的最高殊榮，被譽為交通界的奧斯卡獎。

台中市府建設局長黃玉霖表示，3年多來市府陸續完成209座維修作業，為確保橋梁及用路人通行安全，每年編列經費辦理維修及補強作業外，今年度還獲中央生活圈核列補助，針對和平區谷關大橋、清水區濱海橋及大雅區烏橋等地區老舊橋梁進行改建。

此外，更進一步融合當地自然景觀及文化，塑造特色景觀橋梁，藉此提高周邊經濟、觀光效益，目前正逐步改善偏鄉地區老舊橋梁，全面提升台中市橋梁安全，提供市民安全、安心的通行環境。

黃玉霖表示，台中市目前管轄橋梁有2003座，其中包括119座人行天橋，納入評鑑中的6公尺以上橋梁共1680座，台中市不論是管轄橋梁數或受評鑑數均排名全國第一。

市府針對重要或特殊橋梁則提升檢測頻率為每年1次，並於重大事故或颱風、地震發生後，進行特別檢測及預防性補強；巡查維護工作，派員定期清除橋梁伸縮縫及排水孔積土，確保設施正常發揮功能，為市民通行安全把關。

(中時 )

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