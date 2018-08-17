85度C事件將成民進黨最大危機 吳子嘉：蔡英文麻煩大了！

2018年08月17日 21:26 中時電子報 黃麗蓉

蔡英文總統日前出訪友邦過境美國洛杉磯，車隊路過85度C門市購買咖啡，引發統獨爭議。媒體人吳子嘉在政論節目上直指，蔡英文麻煩大了！大陸若再下狠招下去，只要台商敢給民進黨募款，或給民進黨的台商企業在大陸作相對處罰，85度C事件，將造成整個民進黨的危機！

吳子嘉指出，85度C這件事非常嚴重，不是在於它如何落幕，而是這事件會形成一個模式，這個模式才是可怕的，國台辦就講了一句話，不允許在大陸賺錢，回台灣去支持台獨，這是國台辦的傳統立場，請問誰來定義台獨？是大陸定義台獨，他這樣定義下去才是可怕的模式。

若照這種定義方式，由於台灣是外向型的經濟，可能有8、9成的製造業應該在大陸都有設廠或相關產業，這些台商如果有任何人跟蔡總統接觸，就變成台獨了。這定義可以創造出非常多的黃安，這是最可怕的，就會有第二品牌攻擊第一品牌的黃安出現，這模式出現後的損害，才是比較大的傷害，所以要觀察後續發展。

吳子嘉點出，從這件事來看，蔡政府沒有能力保護自己的國民，反而喝杯咖啡害到自己的國民。再回到政治現實面來看，蔡英文現在麻煩大了！她的的兩岸政策「維持現狀」可說徹底破功。她當年在2016選舉的時候，兩岸政策的維持現狀是重要政策，因而贏得選舉，這一次卻徹底破功。所以蔡英文2020的兩岸政策，是一個不會被過關的兩岸政策，會面臨極大挑戰，也證明它是個失敗的兩岸政策。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目《年代向錢看》表示，民進黨沒有黨產，因此選舉時要靠募款，大陸如果再下狠招下去，你民進黨斷了國民黨的黨產，大陸現在更狠的一招下來，所有台商你只要敢給民進黨募款，或給民進黨的台商企業在大陸作相對處罰，這將是整個民進黨的危機、選舉的危機！

(中時電子報)