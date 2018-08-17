搜救犬挑戰世界盃 林佳龍送平安符

台中搜救犬「腿腿」將挑戰世界盃搜救犬冠軍賽，台中市長林佳龍（右）17日送平安符與加菜金，稱讚牠是「台灣之光」。（盧金足翻攝）

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台中搜救犬隊隊員林祐諄與搜救犬「腿腿」將前往斯洛維尼亞參加國際搜救犬組織IRO主辦的「世界盃搜救犬冠軍賽」，台中市長林佳龍17日到霧峰光復新村iNGO中心擔任「菜鳥領犬員」，以臉書直播他與民眾一起鼓勵搜救犬，為「腿腿」送上平安符與加菜金，稱讚牠是「台灣之光」。

林佳龍在消防局長蕭煥章陪同下，與4名領犬員實際體驗訓練狗狗，了解搜救犬平日「上班」狀況，林佳龍與搜救犬「鐵雄」合作無間，模擬各種訓練全部過關，過程透過臉書直播，吸引網友收看、留言「腿腿好棒、加油！」「哇！聰明的毛小孩！」

蕭煥章指出，台中搜救犬隊成軍3年，第一批狗狗只有4隻，在紮實訓練下目前4隻都取得「國際搜救犬組織IRO」高級瓦礫搜救犬認證。全亞洲僅有9隻聯合國認證瓦礫堆任務搜救犬，台中市就有腿腿、鐵雄、Melody等3隻，是目前亞洲區通過最多犬隻的單位。

國際搜救犬組織每年舉辦國際搜犬瓦礫堆認證、MRT搜救犬隊國際任務測驗、世界盃搜救犬冠軍賽等搜救犬能力認證與競賽，是搜救犬爭取榮譽的最高殿堂。

「腿腿」的領犬員林祐諄說，狗狗搭飛機出國須與領犬員分離10多個小時，到國外後也需適應時間，需顧及狗狗是否會水土不服；他會帶著林佳龍特別準備平安符為腿腿祈求健康平安，出國比賽拿金牌！

(中時 )

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