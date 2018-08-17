后里森林園區智慧節能屋傳遞花博理念

2018年08月17日 21:29 中時 盧金足

台中花博后里森林園區「四口之家」預定地規畫初期，發現一株高齡九重葛，層層包覆住一棵大樟樹，樟樹已45度傾斜，為保留原有植物，策展團隊將主屋往南移，落實「不破壞、只優化」的初衷，進行建造工程。

「四口之家」以「智慧節能屋」理念，天花板採用太陽能光電，整棟建物電力自給自足，以厚土加上植物纖維斷熱牆，讓室內溫度、濕度、CO2含量維持穩定且宜人的狀態，牆面「稻稈捆複層牆」施作工法，先民傳統智慧結晶，融合新式永續建築工法，建物將申請綠建築碳足跡認證。

永續家園採用地、水、風、火、人」5大設計元素，打造森林樂園，「四口之家」是兼具生態保育功能的永續建築，展現先民的傳統智慧及新式工法，為保留原生植物並調整規劃設計，傳遞人與自然共生共好的花博核心理念。

「四口之家」建物四周並保留讓生物自由穿梭的空間，不僅符合低碳、綠能、環保、生態等花博核心理念，建物營造「飲食花園」，「生機互動農法」栽種香草植物及蔬菜，建構循環再生的家庭田園，鼓勵遊客學習與大地母親、萬物共好生活，享受大自然環境的美好。

建設局表示，「四口之家」所在的「永續家園」展區範圍，將舉辦「里山講堂」活動，傳達人與自然密不可分的關係，帶領遊客更加認識生態議題。

(中時 )