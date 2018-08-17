中市潭子區長買腳踏車借鄰長 議員質疑違法

台中市議員朱暖英17日在市議會抨擊潭子區長，任職龍井區及梧棲區公所時，購買上級機關明令禁止的自行車，涉及違反預算法。（盧金足攝）

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台中市潭子區長劉俊信任職龍井區公所及梧棲區公所購置腳踏車，提供鄰長使用，市議員17日在市議會質疑是否符合預算法規定。（盧金足攝）

台中市議會17日舉行第2屆第8次定期會第8次會議，藍營議員輪番炮轟潭子區長劉俊信，之前任職龍井區公所及梧棲區公所時，以未編列的預算購置腳踏車提供鄰長使用，涉及違反預算法。劉俊信表示，腳踏車皆列入公所財產，借用鄰長方便服務地方，正向審計處申復中；台中市長林佳龍表示，公務人員依法行政，尊重當事人申訴的權利。

市議會17日進行審議台中市106年度地方總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，國民黨議員朱暖英、李中、楊正中、李榮鴻、黃馨慧、陳成添等人，對劉俊信以台電回饋金編列採購腳踏車贈送鄰長使用，要求審計處發揮強而有力的監督行使行政權。

民進黨市議員曾朝榮、李天生、何敏誠說，「區長若是採購腳踏車借用給鄰長使用，就應該沒有違法」、無黨聯盟議員張立傑認為，好意提供腳踏車給鄰長使用，建議自掏腰包買回腳踏車避免惹議。

民政局長游湧志表示，對公所可能未依審計法規定動支預算，是否符合預算法規定，市府尊重審計處的判斷，但依法公務人員有申復程序，也應該給公所同仁申復機會。

「考量鄰長為民服務相當辛苦，為方便鄰長執行公務，才購買自行車借用鄰長。」劉俊信解釋，區公所將腳踏車列入財產管理，並非致贈，目前也向審計處申復中。

審計部台中市審計處長洪嘉憶表示，潭子區公所目前申復中，將依規定查明責任。

(中時 )

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