花蓮》參選到底！前議員王燕美獄中手寫信 宣布再次參選

2018年08月17日 21:34 中時 張祈

前花蓮縣議員王燕美透過家人公布將於20日出獄，並直接投入下屆議員選戰。（翻攝自王燕美臉書）

涉詐助理費27萬元，偽造文書遭判刑的前花蓮縣議員王燕美，去年剔光頭提早入監服刑，直到入監前仍直呼自己的清白的，要趕在今年議員登記前出獄，用選票證明清白，日前他透過家人公布獄中手寫信，強調自己將「重新出發」，並宣示再次參選花蓮縣議員。

王燕美入獄前喊屈，直呼母親離世時200萬元的奠儀都捐出成立基金會作公益，何必貪區區幾萬元，強調官司遭人冤枉，但原諒陷害她的人，強調從政20幾年，自認問政、服務認真，無奈卻也給自己惹來禍害，連讓她上訴的機會都不給。

利用入監前的最後一場公開活動，邀請民眾幫忙「剃頭」，對於無法完成選民託付感到抱歉，且承諾「等我回來，王燕美一定重新再起！」服刑期間，也透過親友張貼獄中手寫信，傳遞獄中生活，提及「正在回家的路上」支持者也熱烈回覆，為議員加油。

立場偏綠的王燕美當選花蓮縣4屆議員，敢言的大砲風格及地方雄厚的民意基礎，一直是綠營在花蓮南區重要代表性人物，入間相隔近10個月，本月15日再次張貼手寫信，開頭就寫到「即將重新再出發」，並提及「蹲苦牢10個月或許是上天最好安排」，將於20日服滿出獄，邀請支持者當天一起到服務處相見歡。

縣議員第四選區包括瑞穗、玉里、富里及卓溪鄉，應選3人，現任議員張冠智、潘富民，張改選富里鄉長，潘則不參選，總計目前表態參選的有在獄中的王燕美、獲國民黨提名的現任議員潘富民的妻子潘月霞、現任富里鄉長黃鈴蘭及准報參選的蘇金勝、黃文成等人，形成5搶3局面。

(中時 )