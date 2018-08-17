看了《鬥魚》電影版 安以軒想起當年強暴戲...

2018年08月17日 21:46 中時 潘鈺楨

《鬥魚》電影版眾演員出席「七夕時尚趴」活動。（粘耿豪攝）

《鬥魚》電影版昨晚舉行首映會，電視劇原班人馬郭安以軒、郭品超、張勛傑、陸明君、謝承均、阿龐等人到場支持，今電影版演員林柏叡、邱宇辰、吳岳擎、林輝瑝、王淨、虹茜出席「七夕時尚趴」活動，男主角林柏叡如願與飾演電視劇「于皓」的郭品超合照，郭品超稱讚林柏叡「有演出屬於自己的于皓」。女主角王淨則聽到安以軒說很棒，並對邱宇辰強暴王淨的戲印象深刻，感嘆：「當年電視劇是找臨演來演，長得很醜，電影版的（你）帥多了。」

當年電視劇演員如今都是演藝圈前輩，昨見到幾位新人如同大哥哥、大姊姊般，吳岳擎說郭品超語重心長地勉勵大家，要「莫忘初衷、懂得愛惜羽毛」，讓他銘記在心。虹茜說，陸明君主動拉她到背板合照，走紅毯時還對她說「等等我會牽妳的手走，不要緊張」，虹茜尷尬自招容易流手汗，但陸明君毫不在意說：「沒關係，我還是會緊握妳的手。」

聊到最近很夯的「剝蝦話題」，邱宇辰說剝蝦是體貼的表現，自己曾替女生剝過，小時是家人剝給他吃，讓他決定長大以後要剝蝦給家人。林輝瑝則會替整桌的好朋友剝蝦。至於七夕情人節怎麼過，林柏叡透露他不太過節，情人節對他來說「陪伴就夠了」。電影搶攻暑假檔期，演員們放話，若票房破2億，男演員會裸上身壁咚粉絲，若破3億，林柏叡則跟邱宇辰舌吻謝票。王淨、虹茜昨晚還到桃園替中華職棒Lamigo桃猿隊擔任開球嘉賓，兩人大曬玉腿，辣翻全場。《鬥魚》電影版全台上映中。

(中時 )