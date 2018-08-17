隱形戰機沒用了？ 美媒：俄S-500防空導彈能予擊落

2018年08月17日 21:49 中時電子報 盧伯華

美國媒體引述軍事專家的話說，俄羅斯S-500防空導彈系統可能已擁有擊落隱形飛機的能力。

俄羅斯衛星通訊社引述美國《國家利益》(The National Interest)雜誌網站報導說， S-500防空系統具有先進的網路功能，一些軍事分析家推斷，俄羅斯的系統的確可能擊落以目前隱形技術製造的戰機。該系統通過與沃羅涅日-DM(Voronezh-DM)和1L119「天空-SVU」等諸多長波雷達整合成一個統一的網絡，可以將武器導向F-22或F-35隱身戰機。通過收集和匯總來自多個監測裝置的數據，可以建構出一個完整的信息，其信息量超過各部分信息之和。

據報導，俄羅斯的新型防空導彈系統「顯然已投入生產」。此前，俄空天軍司令維克托．邦達列夫(Viktor Nikolaevich Bondarev)表示，S-500很快將列裝部隊。

S-500普羅米修斯(Prometheus)是俄羅斯根據S-400防空導彈系統所研發的新一代通用高空遠程防空系統，該防空系統至今未完全向外界展示。其反導功能較前一代更為加強，不僅可以打擊彈道導彈與大氣層外的各種高超音速飛行器，還可以打擊飛機、直升機和其他低空目標，例如巡航導彈。

據公開資料，S-500擁有600公里射程，能夠同時發現並摧毀最多10個速度達7公里/秒的超音速目標。俄羅斯宣稱，S-500的性能將遠遠超越俄軍目前裝備的S-400防空導彈系統，以及其競爭對手美國的愛國者-3型防空導彈系統。

(中時電子報)