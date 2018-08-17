華航勞資2度協商 「最後通牒」再延期

2018年08月17日 22:14 中時 蔡依珍

華航17日展開勞資雙方2度協商。(蔡依珍攝)

華航17日展開勞資雙方2度協商。(蔡依珍攝)

華航17日展開勞資雙方2度協商，因機師工會認為華航「小動作不斷」、一開始劍拔弩張，在桃園市勞動局積極協調下，資方允諾不會再干擾機師，雙方歷經5小時談判，達成初步共識、將於下周三協商細節，工會也允諾，原定20日的「最後協商期限」，將再順延。

機師工會昨發聲明痛陳華航在罷工期間提訴訟力阻機師罷工，遭桃園地院駁回，但華航仍持續騷擾、威逼機師，甚至要求以2萬獎金、要機師簽下同意書允諾罷工期間照飛，讓工會下最後通牒，直指華航若不停止打壓，將暫停協商、進入罷工，導致今日登場的2次磋商一開始劍拔弩張。

所幸勞動局長王安邦積極協商，正色道：「擾動行為對協商沒有幫助！」要求協商期間不得再有不利協商進行的言行，終讓資方允諾不會再有干擾機師的行為，勞資雙方才正式進入協商程序，聚焦在勞動條件不利變更、飛行紀錄器判讀機制讓工會參與等內容，歷經5小時長談才於晚間達成初步共識，允諾8月22日禮拜三18時，接續長榮，同日展開3度協商、確定相關細節。

桃園市機師職業工會常務理事、華航機長陳祥麟會後表示，樂見華航允諾立刻停止對談判的不友善行為，也期許不會再有任何小動作，強調工會一直重申，協商是重點、罷工是最後手段，至今最不友善的行為只有罷工投票，面對外界質疑也都是被動回應，希望華航釋出更多善意。

陳祥麟也提到，因機師工會在取得罷工權後，曾向兩航空公司下「最後通牒」，8月20日是最後協商期限，但因兩航空公司歷經2度協商都已有初步共識，最後協商期限將再順延，但對罷工行動仍語帶保留，「目前兩邊都陷入膠著，若形式無法打開，就會繼續往下走！」

(中時 )